Famosa di Alessandra Mortelliti evento al cinema il 13, 14 e 15 luglio

Di Pietro Ferraro martedì 30 giugno 2020

Dopo la tappa alla Festa del cinema di Roma sezione "Alice nella Città", il 13, 14 e 15 luglio arriva nei cinema l'esordio alla regia di Alessandra Mortelliti.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Dopo la tappa ad "Alice nella città" durante l’ultima Festa del cinema di Roma, arriva nelle sale italiane Famosa, esordio alla regia di Alessandra Mortelliti con Jacopo Piroli, Adamo Dionisi, Gioia Spaziani e Matteo Paolillo.

"Famosa" racconta la storia di Rocco, un ragazzo quasi diciottenne, incompreso e solitario, che desidera trasferirsi da un piccolo paese della Ciociaria nella Capitale, per poter realizzare il suo più grande sogno: diventare un ballerino. Con tenacia e grande forza di volontà, Rocco riuscirà ad intraprendere il tanto agognato viaggio, ma la realtà che lo attende non sarà quella sperata e il suo sogno verrà ancora una volta messo alla prova.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

La storia di Rocco Fiorella nasce da un monologo teatrale e arriva sul grande schermo come racconto di formazione di un timido adolescente con la passione del ballo, incompreso dalla sua famiglia, in particolar modo da suo padre, e dai suoi compagni di classe che ne fanno oggetto di scherno e derisione. Al suo fianco Maura, una zia speciale che lo sosterrà in ogni scelta, Azzurra, un’amica saggia, e Luigi, il suo principe bello e tenebroso.

Il cast è completato da Beatrice Bartoni, Ginevra Francesconi, Tania Lettieri, Andrea Giannini, Massimiliano Rodi e Manuela Mandracchia.

Alessandra Mortelliti nasce a Roma nel 1981. Dopo la maturità classica si diploma come attrice presso l’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. Dal 2010 lavora in teatro e nel cinema come attrice e come drammaturga.

Prodotto da Palomar con Rai Cinema, "Famosa" sarà distribuito come evento nei cinema italiani il 13, 14 e 15 luglio grazie a Europictures.