La strada della paura: Netflix ha opzionato la trilogia di film basati sulla serie horror di R.L. Stine

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 agosto 2020

La serie horror "Fear Street" del creatore di "Piccoli Brividi" approderà su Netflix nel 2021 come una trilogia di lungometraggi cinematografici.

Ad aprile dello scorso anno era stato annunciata una trilogia di film che avrebbe portato sul grande schermo La strada della paura (Fear Street), la serie di libri horror per ragazzi dell'autore statunitense R. L. Stine, noto per la più popolare serie Piccoli Brividi, recentemente portata sul grande schermo in due adattamenti live-action.

Fox / Disney e Chernin Entertainment per dirigere la trilogia hanno reclutato la regista Leigh Janiak (Honeymoon) che al momento sta curando la post-produzione dei primi due film. Ora Deadline fornisce un aggiornamento che annuncia che la trilogia di adattamenti de "La strada della paura" sono stati acquisiti da Netflix e ribattezzati "Summer of Fear". Il piano è di rilasciarli su Netflix ad un mese di distanza l'uno dall'altro nell'estate 2021.

Il cast include Gillian Jacobs, Sadie Sink, Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr., Ashley Zukerman, Emily Rudd, McCabe Slye, Fred Hechinger, Julia Rehwald, Darrell Britt-Gibson e Jeremy Ford.

Speriamo che questo adattamento sia approcciato più come lo Scary Stories to Tell in the Dark di Guillermo del Toro rispetto ai due film di Piccoli Brividi, staremo a vedere come l'elemento horror sarà maneggiato rispetto al materiale originale. A seguire trovate le sinossi ufficiali dei tre film in arrivo.

FEAR STREET 1: Nel 1994, all'indomani di una brutale tragedia a Shadyside, Ohio, un gruppo di adolescenti scopre che una serie di eventi orribili che hanno afflitto la loro città per molti anni potrebbero non essere casuali, e che potrebbero essere le prossime vittime.

FEAR STREET 2: Nel 1978, Camp Nightwing è diviso tra i campeggiatori e dai supervisori che provengono dalla prospera città di Sunnyvale e dai campeggiatori e dal personale addetto alla manutenzione della città oppressa di Shadyside, ma quando gli orrori della storia condivisa delle loro città prendono vita, devono unirsi per risolvere un mistero terrificante prima che sia troppo tardi.

FEAR STREET 3: Nel 1666, una città coloniale è presa da un'isterica caccia alle streghe che ha conseguenze mortali per i secoli a venire, e spetta agli adolescenti nel 1994 cercare di porre fine alla maledizione della loro città, prima che sia troppo tardi.

La serie di libri La strada della paura (Fear Street) lanciata nel 1989 conta un totale di 52 storie per quanto riguarda la serie principale e una pletora di serie collaterali come le collane Fear Street Super Chiller e Ghosts of Fear Street entrambe pubblicate in Italia.