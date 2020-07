Tenet e Mulan: le nuove date di uscita influenzano le riaperture dei cinema americani

I contagi in crescendo e lo slittamento delle uscite di titoli di punta ritardano la riapertura della gran parte dei cinema americani.

La catena di cinema statunitensi "AMC" ha deciso di far slittare la data di riapertura sulla scia dello slittamento delle date di uscita del Tenet di Nolan, posticipato al 12 agosto e il remake Mulan spostato al 21 agosto.

Il sito Deadline riporta che "AMC" ha ufficialmente spostato la sua riapertura statunitense al 30 luglio con il thriller Unhinged con Russell Crowe che farà da apripista il 31 luglio. Si partirà con 450 sedi seguite da un'apertura graduale delle altre 600 sale, un piano che includerà anche le sedi internazionali della catena.

Continuiamo a dedicare risorse straordinarie al nostro piano di gestione dei nostri cinema con un forte impegno per la sicurezza e la salute dei nostri ospiti e collaboratori, in particolare negli Stati Uniti attraverso la nostra nuova iniziativa AMC Safe & Clean. I general manager dei nostri cinema negli Stati Uniti hanno ricominciato a lavorare a tempo pieno oggi e sono tornati nei loro cinema per rendere i loro edifici pienamente operativi tra poche settimane per gli spettatori. Quel lieto giorno, quando potremo accogliere gli ospiti nella maggior parte dei nostri cinema statunitensi, sarà giovedì 30 luglio.

Adam Aron - CEO & Presidente AMC Theatres