Niki Caro dirigerà Beautiful Ruins prodotto da Sam Mendes e Steven Spielberg

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 luglio 2020

Il romanzo bestseller di Jeff Walter ambientato tra la costa italiana e Hollywood approderà sul grande schermo diretto dalla regista di "Mulan".

Sam Mendes, Steven Spielberg e Niki Caro faranno squadra per portare sul grande schermo Beautiful Ruins, il romanzo bestseller di Jess Walter.

Il sito Variety riporta che Caro dirigerà l'adattamento che sarà scritto da Mark Hammer e Chiara Atik che non ripartiranno da zero, ma riscriveranno una prima bozza di Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.

La sinossi del romanzo:

La storia segue una star americana in fuga da un set cinematografico che approda in barca in un piccolo paese italiano. Nella primavera del 1962 i motori della barca dell'attrice americana Dee Moray entrano in una baia italiana e nella vita dell'albergatore Pasquale Tursi. Dee che sostiene di essere in fin di vita e che sta disperatamente aspettando il suo amante si lascia consolare dalla generosa misericordia di Pasquale. Cinquanta anni dopo Pasquale sbarca a Hollywood, sfoggiando un fedora e cercando un'attrice dimenticata da tempo. Ciò che si svolge come un abbagliante giro sulle una montagne russe, ma profondamente umano, è un romanzo che copre cinquant'anni e quasi altrettante vite. Dal sontuoso set di Cleopatra alla squallida baldoria dell'Edinburgh Fringe Festival, Walter ci introduce alla vita ingarbugliata di una dozzina di personaggi indimenticabili: l'albergatore italiano abbagliato dalla celebrità e dal suo amore perduto da tempo; l'eroico produttore che una volta li ha riuniti e il suo giovane assistente idealista; il veterano dell'esercito che divenne un romanziere alle prime armi e lo stesso Richard Burton, i cui appetiti hanno messo in moto l'intera storia, insieme a mariti e mogli, amanti e sognatori, superstar e perdenti, che popolano il loro mondo nei decenni a seguire. Gloriosamente inventiva, costantemente sorprendente, Beautiful Ruins è una storia di persone imperfette ma affascinanti, che navigano sulle coste rocciose delle loro vite mentre si aggrappano ai loro sogni improbabili.

"Beautiful Ruins" descritto come una satira sociale romantica sulla cultura di Hollywood è stato inizialmente sviluppato dal regista Todd Field, che ha scritto una sceneggiatura con Jess Walter e voleva Imogen Poots come protagonista. Fallita quella versione è subentrato Mendes che ha opzionato il libro nel 2016 e che ora produrrà con i suoi partner di Neal Street, Pippa Harris e Julie Pastor, con Nicolas Brown che servirà come produttore esecutivo. A bordo anche la Amblin Entertainment di Steven Spielberg che ha prodotto 1917, il film di guerra di Mendes vincitore di tre Oscar.

La regista neozelandese Niki Caro lanciata dal dramma La ragazza delle balene ha poi diretto Charlize Theron nel dramma North Country - Storia di Josey, Kevin Costner inel dramma sportivo McFarland, Jessica Chastain in La signora dello zoo di Varsavia ed è in uscita il 21 agosto 2020 con il suo remake live-action del classico Disney Mulan.