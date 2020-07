Made in Italy: trailer della commedia con Liam Neeson

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 luglio 2020

Liam Neeson e il figlio Micheál Richardson in trasferta in Italia per una commedia a mezza via "Un'ottima annata" e "Sotto il sole della Toscana".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili via IFC Films un primo trailer ufficiale e una locandina di Made in Italy, commedia padre-figlio che segnando il debutto alla regia dell'attore inglese James D'Arcy che è anche autore della sceneggiatura che sembra un mix tra Un'ottima annata e Sotto il sole della Toscana.

Liam Neeson è un artista londinese che ritorna in Italia con il figlio, interpretato dal vero figlio di Neeson, l'attore Micheál Richardson che ha già recitato con il padre nel thriller Un uomo tranquillo. I due dovranno vendere in fretta una casa recentemente ereditata che ha bisogno una vasta ristrutturazione.

La trama ufficiale:

"Made in Italy" è una storia padre-figlio che scalda il cuore ambientata nella gloriosa Toscana sull'artista bohémienne londinese Robert (Liam Neeson), che torna in Italia con il figlio estraniato Jack (Micheál Richardson) per fare una rapida vendita della casa che hanno ereditato dalla sua defunta moglie. Robert però non si aspetta di trovare la villa un tempo bellissima in tale stato di rovina...I lavori di ristrutturazione vanno male, con padre e figlio che presto si ritrovano in conflitto. La comica mancanza di esperienza nel bricolage di Robert lo porta a cercare aiuto da alcuni locali pittoreschi tra cui l'eccentrica Kate (Lindsay Duncan), un'espatriata che ora si guadagna da vivere vendendo ville che cattura rapidamente la sua attenzione. Per Jack, lo stato della casa sembra rispecchiare la sua ricerca di ricordi di tempi più felici con sua madre. Presto s'innamora di Natalia (Valeria Bilello), una giovane e vivace chef italiana, che ripristina corpo e anima con le delizie della sua trattoria locale - fino a quando la coppia trova il loro rapporto messo in pericolo dall'ex marito geloso e minaccioso di Natalia. Mentre Robert e Jack riportano meticolosamente la villa al suo precedente splendore, iniziano anche a "riparare" la loro relazione. Il futuro potrebbe ora apparire piuttosto diverso e sorprenderli entrambi.

Il cast del film comprende anche Valeria Bilello, Marco Quaglial, Gian Marco Tavani ed Helena Antonio.

James D'Arcy è un attore britannico noto per ruoli in Master & Commander, nel biopic Hitchcok dove ha interpretato Anthony Perkins, nel Dunkirk di Christopher Nolan e nel thriller L'uomo di neve. D'Arcy ha anche interpretato un cameo in Avengers: Endgame nei panni di Edward Jarvis, il maggiordomo di Howard Stark.

"Made in Italy" prodotto da Pippa Cross, Sam Tipper-Hale, Alessandro Mascheroni, David Campos Pavoncelli arriverà nei cinema e drive-in americani e su VOD a partire dal 7 agosto.

Fonte: Collider