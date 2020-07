Demi Moore, Craig Robinson e Peter Stormare nel thriller con pandemia Songbird

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 luglio 2020

La pandemia di Covid-19 fa da sfondo ad un nuovo thriller prodotto da Michael Bay e girato nello spirito di Paranormal Activity e Cloverfield.

Confermati Demi Moore (G.I. Jane), Craig Robinson (The Office), Paul Walter Hauser (Richard Jewell) e Peter Stormare (Fargo) come protagonisti di Songbird, un thriller ambientato in un futuro prossimo, durante una seconda ondata della pandemia di coronavirus, che sarà una delle prime produzioni a riprendere a Los Angeles.

Il film prodotto da Michael Bay è descritto dal sito Deadline come una storia d'amore "raccontata dal livello della strada attraverso gli occhi dei personaggi". La storia è ambientata due anni nel futuro, "poiché il lockdown è stato nuovamente implementato dopo che un virus più grave continua a mutare. In un debole tentativo di contenere la malattia, la città è stata divisa in due separando contagiati e non. Il film è incentrato su un lavoratore essenziale che ha un'immunità rara, un addetto alle consegne che consegna merci e speranza in tutta la città. Come la stragrande maggioranza della popolazione, la sua ragazza è rinchiusa nella sua casa e la coppia non ha la possibilità di stare fisicamente insieme. Per stare con la persona che ama, il nostro eroe deve superare la legge marziale, vigilantes assassini e una famiglia potente e ben collegata, guidata da una matriarca (Piper Griffin, interpretata da Moore) che non si fermerà davanti a nulla per proteggere la sua famiglia e mantenere il suo stile di vita. Songbird è una storia sulla resilienza dello spirito umano e sull'idea per cui vale la pena lottare per la speranza."

"Songbird" che pare sarà approcciato visivamente come Paranormal Activity e Cloverfield è realizzato da Invisible Narratives di Adam Goodman e Andrew Sugerman in collaborazione con Catchlight Studios e Michael Bay. Il film è diretto da Adam Mason (La sedia del diavolo), che ha scritto la sceneggiatura con Simon Boyes (Conspiracy - La Cospirazione), i due hanno già collaborato per l'horror La sedia del diavolo, la commedia Junkie e il thriller-horror Broken - Nessuno vi salverà.