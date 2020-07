Pierfrancesco Favino e altri 20 italiani nella giuria degli Oscar 2021

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 luglio 2020

21 italiani invitati dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences a far parte della giuria dei prossimi Oscar.

Sono stati recentemente annunciate le 819 new entry della giuria dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences che collaboreranno all'assegnazione degli Oscar 2021 e questo corposo elenco include anche 21 italiani.

L'elenco per la parte "made in Italy" include Pierfrancesco Favino (Il traditore) unico nome italiano tra gli attori, mentre per la regia c'è un trio tutto al femminile composto da Francesca Archibugi, Cristina Comencini e Maria Tognazzi. Il resto del talento italico reclutato dall'Academy vede i costumisti Massimo Cantini Parrini (Il racconto dei racconti) e Nicoletta Ercole (Sotto il sole della Toscana), i montatori Roberto Perpignani (Il postino) e Francesca Calvelli (Il traditore), i compositori Andrea Guerra (La ricerca della felicità) e Lele Marchitelli (La grande bellezza), la truccatrice Esmé Sciaroni (La pazza gioia), le scenografe Livia Borgognoni (Spider-Man: Far From home) e Paola Comencini (Io Sono Tempesta).

L'elenco si chiude con le animatrici Emanuela Cozzi (ParaNorman) e Giovanna Ferrari (La canzone del mare), il tecnico del suono Adriano Di Lorenzo (Il traditore), il tecnico degli effetti digitali Luca Fascione (Avengers: Endgame), l'ufficio stampa Claudia Tomassini, la produttrice Elda Ferri e i direttori di due prestigiosi festival cinematografici: Alberto Barbera della mostra del cinema di Venezia e Carlo Chatrian per la kermesse di Berlino.

Fonte: Repubblica