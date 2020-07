The Tax Collector: trailer del crime-thriller con Shia LaBeouf

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 luglio 2020

David Ayer e Shia LaBeouf ancora insieme dopo "Fury" per un thriller ambientato nel sottobosco criminale delle gang di Los Angeles.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un primo trailer e una locandina di The Tax Collector, un crime-thriller indipendente che segna una reunion del regista David Ayer e l'attore Shia LaBeouf dopo il film di guerra Fury. Il film segue due "esattori" impegnati a riscuotere per un boss del crimine fino a quando un vecchio rivale torna in campo cambiando gli equilibri e scatenando una guerra tra gang.

La trama ufficiale:





David (Bobby Soto) e Creeper (Shia LaBeouf) sono "esattori" che riscuotono per conto di un signore del crimine soprannominato "Wizard", raccogliendo per il boss gli utili dei rapporti illeciti con le bande locali. Ma quando un vecchio rivale di Wizard torna a Los Angeles dal Messico, gli affari vengono stravolti e David si trova nel disperato tentativo di proteggere ciò che conta più per lui di ogni altra cosa: la sua famiglia.

Il cast è completato da Cinthya Carmona, George Lopez, Steve Louis Villegas, Lana Parrilla, Chelsea Rendon, Karrie Martin, Jay Reeves, Brendan Schaub eD Elpidia Carrillo che molti ricorderanno al fianco di Arnold Schwarnegger in Predator.

Shia LaBeouf è reduce dai successi della deliziosa commedia indipendente In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon e del dramma semi-biografico Honey Boy scritto dall'attore e ispirato alla sua travagliata infanzia.

David Ayer dirige "The Tax Collector" da una sua sceneggiatura. I crediti di Ayer oltre al citato "Fury" e al controverso Suicide Squad includono il Sabotage con Arnold Schwarzenegger, il poliziesco End of Watch - Tolleranza zero con Jake Gyllenhaal e il sottovalutato Bright con Will Smith e Joel Edgerton di cui è stato annunciato un sequel che sarà diretto da Louis Leterrier.

"The Tax Collector" debutterà alcuni cinema statunitensi e in VOD a partire dal 7 agosto.

Fonte: Collider