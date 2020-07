Jason Momoa voce del pupazzo di neve Frosty in un nuovo film live-action

Di Pietro Ferraro giovedì 2 luglio 2020

L'Aquaman dell'UEDC presterà la voce al pupazzo di neve Frosty in un nuovo adattamento live-action / CGI prodotto da Warner Bros.

Warner Bros. sta sviluppando un nuovo adattamento live-action della classica storia natalizia Frosty The Snowman che vedrà Jason Momoa, meglio noto come l'Aquaman dei film DC, prestare la voce al pupazzo di neve Frosty che sarà realizzato in CGI.

La sceneggiatura del film è di David Berenbaum che si è specializzato in film per famiglie, all'attivo per lui sceneggiature per la commedia natalizia Elf, il fantasy Spiderwick - Le cronache, la commedia con supereroi Zoom, l'adattamento live-action La casa dei fantasmi e il film animato Strange Magic.

"Frosty The Snowman" sarà prodotto da Jon Berg e Geoff Johns che hanno prodotto "Aquaman" e tutti i film dell'Universo Esteso DC insieme a Greg Silverman (Edge of Tomorrow, The LEGO Movie 2).

Dal suo ruolo di temibile conte in una terra di ghiaccio e fuoco al successo oceanico che tutti noi abbiamo avuto con Aquaman, questa volta l'unica alternativa rimasta per Jason era la neve. David Berenbaum - Sceneggiatore

"Frosty the Snowman" è una popolare canzone di Natale scritta da Walter "Jack" Rollins e Steve Nelson, e registrata per la prima volta da Gene Autry e Cass County Boys nel 1950 e successivamente registrata da Jimmy Durante. Come il brano "Rudolph the Red-Nosed Reindeer", anche "Frosty" è stato successivamente adattato in altri media tra cui un corto animato di tre minuti prodotto nel 1950, girato interamente in bianco e nero e diventato un classico di Natale, e un popolare speciale televisivo di 25 minuti del 1969 con l'animazione dello studio giapponese Mushi Production.

La storia segue un pupazzo di neve realizzato da un gruppo di bambini che prende vita grazie a un cappello a cilindro magico perduto da un mago di nome professor Hinkle. Il mago vuole riprendersi il cappello e la temperatura inizia a salire. "Frosty si scioglierà o non sarà più un'anima allegra, se i bambini non potranno allontanarlo da Hinkle e dal clima caldo, quindi salta su un treno per il Polo Nord con la giovane Karen."

Sappiamo che Jason è un vero essere umano pieno di amore, compassione e una profonda connessione con l'Ohana ... tutto ciò è lo spirito vivente di Natale e di Frosty". John Silverman - Produttore

Jason Momoa che si prepara a riprendere il ruolo di Arthur Curry in Aquaman 2 e Zack Snyder's Justice League ha due film in post-produzione e in uscita per il 2021: il western The Last Manhunt e l'action Sweet Girl. Ci sono anche voci di un suo potenziale ruolo di protagonista in Cliffhanger, remake del classico d'azione anni novanta con Sylvester Stallone.

Fonte: Deadline