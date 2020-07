DeadTectives: trailer e poster della commedia horror di Shudder

Di Pietro Ferraro sabato 4 luglio 2020

Uno truffaldino team di investigatori del paranormale incappano in veri eventi sovrannaturali nella dimora più infestata del Messico.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di Deadtectives, una nuova commedia horror che il prossimo 21 luglio debutterà su Shudder, piattaforma streaming di genere di AMC Network specializzata in horror, thriller e sovrannaturale.

Il film segna il debutto alla regia di Tony West che ha anche scritto la sceneggiatura con l'esordiente David Clayton Rogers, basata su una storia di West, Rogers e degli attori del film Mark Riley e Chris Rice.

La trama ufficiale:





Deadtectives racconta di una squadra di sfortunati cacciatori di fantasmi di un reality televisivo che incappano in vere attività paranormali durante le riprese nella dimora più infestata del Messico. Di fronte alla cancellazione del loro show e alle entità sovrannaturali, la squadra deve capire come affrontare i fantasmi, consegnare l'episodio di una vita e fuggire con le loro vite intatte.

Il film è interpretato da Chris Geere (Pokémon: Detective Pikachu), Martha Higareda (Altered Carbon), Tina Ivlev (Reversal - La fuga è solo l'inizio), Matías del Castillo (Diablero), David Newman, José María de Tavira, Emilio Savinni, Mark Riley, Valentina Zertuche, Nuria Blanco e Chris Rice.

Jason Tamasco e Jerry Careccio hanno prodotto "Deadtectives" per Bad Idea, insieme a Daniel Posada e Samantha Castellano per Dark Factory Ent, in associazione con Little Maniac Productions e Charles M. Barsamian di Exit Strategy Productions. Matt Helderman e Luke Taylor di Bondit Media Capital sono produttori esecutivi del film.

Fonte: Bloody Disgusting