Radioactive con Rosamund Pike arriva in digitale il 15 luglio

Di Pietro Ferraro giovedì 2 luglio 2020

Rosamund Pike è la scienziata Marie Curie nel dramma biografico che debutta direttamente "on demand" il 15 luglio.

[Per visionare il trailer italiano del film clicca sull'immagine in alto]

Il 15 luglio arriva direttamente "on demand" Radioactive, il biopic diretto da Marjane Satrapi (Persepolis, The Voices) e basato sul romanzo grafico "Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout" di Lauren Redniss. Il film vede protagonista Rosamund Pike nei panni della scienziata Marie Curie e segue la sua rivoluzionaria ricerca sulla scoperta della radioattività.

La trama ufficiale:

Dal 1870 all'età moderna, "Radioactive" è un viaggio attraverso le eterne eredità di Marie Curie (Rosamund Pike): le sue relazioni appassionate, i progressi scientifici e le conseguenze che questi ebbero in lei e nel resto del mondo. L’incontro con il collega scienziato Pierre Curie (Sam Riley), che sposò, cambiò per sempre la storia della scienza grazie alla scoperta della radioattività. La loro genialità sconvolse il mondo e l’assegnazione del Premio Nobel portò la coppia alla ribalta internazionale. La fumettista, regista e sceneggiatrice Marjane Satrapi realizza un’opera audace e visionaria che racconta degli straordinari effetti e delle conseguenze che derivano dal lavoro dei Curie, in grado di segnare profondamente il XX secolo.

Il film è interpretato anche da Sam Riley nei panni di Pierre Curie, il marito di Marie Curie e Anya Taylor-Joy in quelli della chimica Irene Curie, figlia primogenita dei coniugi Curie. Il cast è completato da Aneurin Barnard, Simon Russell Beale, Tim Woodward, Jonathan Aris, Mirjam Novak e Michael Gould.

Marie Curie nel 1903 fu insignita del premio Nobel per la fisica (assieme al marito Pierre Curie e ad Antoine Henri Becquerel) per i loro studi sulle radiazioni e, nel 1911, del premio Nobel per la chimica per la sua scoperta del radio e del polonio, il cui nome è stato scelto dalla scienziata proprio in onore della sua terra. Marie cresciuta nella Polonia russa si trasferì a Parigi e nel 1891 iniziò a frequentare la Sorbona, dove si laureò in fisica e matematica. Dopo la morte accidentale del marito Pierre Curie, avvenuta nel 1906, le fu concesso di insegnare nella prestigiosa università della Sorbona. Due anni più tardi le venne assegnata la cattedra di fisica generale, diventando la prima donna ad insegnare alla Sorbona. Morì nel 1934 per le radiazioni cui il suo fisico era stato per lungo tempo esposto.