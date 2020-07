Black Mozart: la storia del violinista "Chevalier de Saint-Georges" arriva al cinema

Di Pietro Ferraro venerdì 3 luglio 2020

L'avvincente storia vera del "Mozart nero" diventerà un film prodotto da FX e Searchlight.

FX e Searchlight hanno annunciato un adattamento per il grande schermo della storia vera del prodigio musicale e campione schermidore Joseph Boulogne Chevalier de Saint-George soprannominato il "Mozart nero"

La storia è ambientata nel 1745 nei Caraibi francesi dove il prodigio musicale era il figlio illegittimo di uno schiavo africano e proprietario di una piantagione francese. Salì a livelli improbabili nella società francese, abbagliante sia come violinista che compositore e campione schermidore. Una sfortunata relazione amorosa con una nobildonna francese e uno scontro con Maria Antonietta e la sua corte portarono alla sua prematura caduta.

Al timone del progetto c'è Stephen Williams che opo aver diretto un paio di lungometraggi negli anni '90 ha iniziato una lunga carriera come regista televisivo dirigendo episodi di Lost, The Walking Dead, Westworld, Ray Donovan e Watchmen. Williams dirige Black Mozart da una storia e una sceneggiatura scritta da Stefani Robinson, autrice e produttrice per le serie tv Atlanta e What We Do in the Shadows, al suo primo lungometraggio.

Fonte: Variety