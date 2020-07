Amulet: trailer dell'horror sovrannaturale con Imelda Staunton

Di Pietro Ferraro venerdì 3 luglio 2020

L'attrice britannica Romola Garai debutta alla regia con un horror raccapricciante che suscitato scalpore al Sundance.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di Amulet, un nuovo horror sovrannaturale presentato in anteprima al Sundance Film Festival all'inizio di quest'anno nella sezione "Midnight".

La trama ufficiale:





A seguito di un incidente che lo lascia senza tetto a Londra, l'ex soldato Tomaz (Alec Secareanu) viene portato nella fatiscente casa di Magda (Carla Juri), una donna sola che ha un disperato bisogno di aiuto mentre si prende cura della madre morente (Anah Ruddin). Anche se inizialmente resistente, Magda alla fine lo accoglie nella loro vita e gli consente di aiutarla a prendersi cura di loro. Ma mentre si fa strada nella loro routine e inizia a innamorarsi di Magda, Tomaz inizia a notare fenomeni strani, inspiegabili e terrificanti. Qualcosa sembra essere molto sbagliato nella misteriosa donna anziana che non lascia mai l'ultimo piano e Magda potrebbe in effetti essere schiava di richieste ultraterrene.

Il film è interpretato Il cast è completato da Imelda Staunton, Angeliki Papoulia, Paul O'Kelly, Amanda Quach, Tom Bennett, Jacqueline Roberts, Louis Jay Jordan, Perry Jaques e Yonah Odoom.

"Amulet" segna l'esordio alla regia dell'attrice Romola Garai dirige da una sua sceneggiatura. I crediti di Garai come attrice includono ruoli in Dirty Dancing 2, La fiera della vanità, Amazing Grace, Espiazione, The Last Days on Mars e Suffragette.

Prodotto da Maggie Monteith e Matthew James Wilkinson, "Amulet" debutterà negli Stati Uniti, al cinema e VOD, il 24 luglio 2020.

Fonte: Collider