The Old Guard: nuovo trailer italiano, clip e locandine del film d'azione Netflix

Di Pietro Ferraro venerdì 3 luglio 2020

Charlize Theron è una guerriera a capo di un team di mercenari immortali che operano nell'ombra da secoli - Su Netflix a partire dal 10 luglio.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Netflix ha reso disponibile un secondo trailer italiano ufficiale di The Old Guard, che vi proponiamo insieme ad una clip in lingua originale e un nuovo set di locandine che ritrae il cast principale con gli anni di nascita, poiché il film racconta di un gruppo di mercenari immortali guidati dalla Andromaca di Scizia di Charlize Theron tra cui figura anche il "Nicky" di Luca Marinelli.

La trama ufficiale:





Guidati da Andy (Charlize Theron), un gruppo segreto di mercenari con una misteriosa incapacità di morire combatte da secoli per proteggere il mondo. Ma dopo una missione vengono scoperti: ora tocca ad Andy, Nile (Kiki Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) e Booker (Matthias Schoenaerts) eliminare la minaccia di chi vuole replicare e monetizzare il loro potere.

Il cast è completato da Chiwetel Ejiofor, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Natacha Karam, Mette Towley, Anamaria Marinca, Micheal Ward, Shala Nyx, Majid Essaidi e Joey Ansah.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

"The Old Guard" è un fantasy d'azione diretto da Gina Prince-Bythewood, regista di Love & Basketball, La vita segreta delle api e Beyond the Lights: Trova la tua voce. La sceneggiatura è scritta da Greg Rucka che ha adattato un suo acclamato romanzo grafico illustrato da Leandro Fernandez. Rucka è anche autore del fumetto "Whiteout - Incubo bianco" da cui è stato tratto un film del 2009 interpretato da Kate Beckinsale e del fumetto "Queen & Country" che è tra i prossimi progetti del regista Ridley Scott.

Dopo aver prestato la voce a Morticia nel film animato La famiglia Addams e la giornalista e conduttrice televisiva Megyn Kelly in Bombshell - La voce dello scandalo, Theron tornerà nei panni della hacker Cipher in Fast & Furious 9 - The Fast Saga in arrivo in Italia il 1° aprile 2021

Cipher e in quelli della letale spia Lorraine Broughton in Atomica Bionda 2.

"The Old Guard" farà il suo debutto in streaming e in esclusiva su Netflix a partire dal 10 luglio.

Fonte: Collider