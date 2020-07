Stasera in tv: "Le bugie scorrono nel sangue" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 3 luglio 2020

Rai Due stasera propone Le bugie scorrono nel sangue (Psycho Granny), film thriller del 2019 diretto da Rebekah McKendry e interpretato da Robin Riker, Brooke Newton, Matthew Lawrence e Mary O'Neil.

Cast e personaggi

Robin Riker: Colleen

Brooke Newton: Samantha Kirkpatrick

Matthew Lawrence: Brad Kirkpatrick

Mary O'Neil: Aimee

Jacob Young: Todd

Morgan Peter Brown: Dottor Quinn

Makeda Declet: Jill

Austin Highsmith: Melanie

Elissa Wagner: Julia

Caroline Williams: Mrs. Wicker





La trama

Dopo la morte di sua madre, Samantha (Brooke Newton), distrutta dal dolore e con una gravidanza da affrontare, trova inatteso conforto e sostegno dall'improvvisa apparizione di Colleen (Robin Riker). Colleen è la nonna perduta da tempo di Samantha che si prodiga per alleviare il dolore e guidarla negli alti e bassi della gravidanza. Nonostante gli avvertimenti della sua migliore amica Aimee (Mary O'Neil) e di suo marito Brad (Matthew Lawrence), Samantha si butta a capofitto nella nuova relazione. Tutto va bene fino a quando l'oscuro passato di Colleen non si rivela e Samamtha è costretta a lottare per la vita di se stessa e della sua famiglia.





