The Mothman Legacy: trailer del nuovo documentario horror sull'Uomo Falena

Di Pietro Ferraro venerdì 3 luglio 2020

Il regista di "The Mothman of Point Pleasant" torna a narrare in un nuovo documentario la leggenda dell'Uomo Falena.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di The Mothman Legacy, il documentario horror sul fenomeno dell'Uomo Falena diretto da Seth Breedlove e prodotto da Adrienne Breedlove. Lyle Blackburn torna a narrare con la fotografia di Zac Palmisano e una colonna sonora originale di Brandon Dalo.

"The Mothman Legacy" è la storia di uno dei miti urbani americani più inquietanti, la leggenda dell'Uomo Falena, una misteriosa creatura avvistata nelle cittadine di Charleston e Point Pleasant (dove si trova una scultura di Robert Roach che rappresenta la creatura e il Mothman Museum) fra il novembre 1966 e il dicembre 1967. I presunti testimoni avrebbero descritto l'apparizione come una creatura umanoide dagli occhi rossi e dotata di ali. L'uomo Falena è stato introdotto ad un pubblico più vasto dallo scrittore Gray Barker nel 1970 e successivamente reso popolare da John Keel nel suo libro del 1975 "The Mothman Prophecies", da cui è stato tratto l'omonimo film del 2002 con protagonista Richard Gere, in cui l'autore sosteneva che c'erano eventi soprannaturali legati agli avvistamenti e una connessione al crollo del Silver Bridge che causò 47 vittime.

La trama ufficiale:

Uno dei più spaventosi miti urbani americani è la leggenda dell'Uomo Falena, una creatura dagli occhi rossi vista da alcuni come un precursore del destino nella Virginia occidentale rurale degli anni '60, dove gli avvistamenti della bestia demoniaca alata furono documentati per la prima volta vicino ad una vecchia discarica di munizioni noto dai locali come TNT. Molti credono che l'Uomo Falena sia un fenomeno degli anni '60, un presagio che appare solo prima della tragedia e scompare dopo un susseguirsi di avvistamenti e il successivo crollo del Silver Bridge nel 1967. Ma se ci fosse di più? Se le origini di questo presagio risalissero molto più in là e andassero molto più in profondità di quanto chiunque pensasse? E se gli avvistamenti non fossero mai finiti?

Il regista Seth Breedlove ha già affrontato il mito dell'Uomo Falena nel documentario The Mothman of Point Pleasant del 2017. Breedlove è un documentarista che si è specializzato in leggende urbane, tra quelle narrate dal regista ci sono il mito del Bigfoot in Beast of Whitehall e Momo: The Missouri Monster e la leggenda del Mostro di Fouke in Boggy Creek Monster.

La troupe ed io pensiamo di aver creato qualcosa di veramente unico con questo progetto; una terrificante storia horror basata su eventi reali e un caso di studio sulle radici di un mito moderno. Con interviste a testimoni dell'Uomo Falena, insieme ad esperti, autori e gente del posto, questa è una storia che chiedeva di essere raccontata e siamo ansiosi di svelare questo capitolo non raccontato nel passato mostruoso degli stati di montagna. Seth Breedlove - Regista

"The Mothman Legacy", decimo film della società di produzione cinematografica indipendente Small Town Monsters, doveva debuttare al Mothman Festival il 18 settembre, ma con l'evento cancellato a causa dell'emergenza COVID-19 il film arriverà direttamente in digitale il 20 ottobre.

Fonte: Bloody Disgusting