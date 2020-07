Stasera in tv: "Lo specchio della vendetta" su Rai 2

Di Pietro Ferraro sabato 4 luglio 2020

Su Rai Due il thriller che segue una famiglia che al ritorno da una vacanza trova casa e identità rubate da una famiglia di criminali.

Rai Due stasera propone Lo specchio della vendetta (Family Vanished), film thriller diretto da Robert Malenfant e interpretato da Kelly Packard, Jennifer Taylor, Madison Dirks, Todd Cahoon e Megan Littler.

Cast e personaggi

Kelly Packard: Lisa

Jennifer Taylor: Carol

Madison Dirks: Brian

Todd Cahoon: Mike

Megan Littler: Marcia

Elise Luthman: April

Butch Klein: Peter

Terrence Flack: Mr. Buckley

Brian Johnson: Det. Flynn

Kristin Carey: Det. Carboni

Rest of cast listed alphabetically:

Charles Christopher: Agente Vincent





La trama

Lisa e Brian Styles (Kelly Packard e Madison Dirk) e la loro figlia adolescente April (Elise Luthman) tornano a casa da una felice vacanza in famiglia per scoprire che una famiglia criminale ha occupato la loro casa e assunto la loro identità. Colti alla sprovvista, gli Styles sono tenuti in ostaggio e costretti a prosciugare il conto aziendale di Lisa, su cui è stata depositata una grossa somma di denaro di un suo cliente. Sconfitta, la famiglia viene condotta nel bosco per essere uccisa, ma fugge dopo un rocambolesco inseguimento. Dopo un'inchiesta iniziale, la polizia non è in grado di trovare alcun indizio credibile e sospetta che gli Styles stiano progettando di rubare i soldi al cliente di Lisa. Traumatizzati, e ora sospetti criminali, gli Styles devono prendere la giustizia nelle proprie mani, rintracciare la famiglia criminale e riportare le loro vite alla normalità.





