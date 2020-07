An American Pickle: trailer della commedia con Seth Rogen

Di Pietro Ferraro sabato 4 luglio 2020

Seth Rogen si fa in due per la nuova commedia prodotta dal canale streaming HBO Max.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

HBO Max reso disponibili trailer e poster di An American Pickle, la commedia interpretata da Seth Rogen che arriverà direttamente in streaming grazie ad una nuova realtà produttiva nata da una partnership siglata da HBO Max e Warner Bros.

"An American Pickle" vede Rogen nei panni di Herschel Greenbaum, un lavoratore in difficoltà che emigra in America negli anni '20 con il sogno di costruire una vita migliore per la sua amata famiglia. Un giorno, mentre lavora in fabbrica, cade in una vasca di sottaceti e viene messo in salamoia per 100 anni. La salamoia lo preserva perfettamente e quando emerge nell'odierna Brooklyn, scopre che non è invecchiato di un giorno. Ma quando cerca la sua famiglia apprende che il suo unico parente sopravvissuto è il suo pronipote, Ben Greenbaum (ancora interpretato da Rogen), un mite programmatore informatico che Herschel non riesce nemmeno a capire.

Il cast del film è completato da Sarah Snook, Sean Whalen, Jorma Taccone, Joanna Adler, Jeff Daniel, Geoffrey Cantor, David Mattey, Charles Rogers, Kevin O'Rourke, Eliot Glazer e Tiffany Sander McKenzie.

"An American Pickle" è diretto Brandon Trost al suo secondo lungometraggio dopo la commedia distopica The FP co-diretta nel 2011 con il fratello Jason Trost. Il film è scritto da Simon Rich, che ha adattato il suo racconto breve "Sell Out" del 2013, e prodotto da Seth Rogen con i suoi partner di Point Grey Evan Goldberg e James Weaver. Trost in passato ha collaborato con Rogen in veste di direttore della fotografia per Facciamola finita, Cattivi vicini 2 e The Disaster Artist.

"An American Pickle" sarà presentato in streaming e in anteprima su HBO Max il 6 agosto.

Fonte: Collider