Ritorno al futuro e Transformers s'incontrano in una action figure e un fumetto crossover

Di Pietro Ferraro sabato 4 luglio 2020

L'iconica DeLorean diventa un nuovo Autobot ispirato al classico franchise anni ottanta con Michael J. Fox.

Dopo l'action figure che ha mixato i Transformers con l'iconica ECTO-1 di Ghostbusters, ora arriva una nuova action figure e un fumetto crossover che fanno incontrare i Transformers con l'iconica commedia con viaggio nel tempo Ritorno al futuro.

Il mashup di "Ritorno al futuro & Transformers" ha generato un nuovo personaggio chiamato Gigawatt, un Autobot che viaggia nel tempo. Gigawatt è un classico Transformers, ma nel petto si può vedere incastonato il flusso canalizzatore (chiamato condensatore di flusso nella serie animata) creato da Doc nel primo film. Trattasi di un congegno alimentato da una pila atomica al plutonio, dato che una reazione nucleare è l'unico modo per sviluppare 1,21 gigawatt di potenza necessari per viaggiare nel tempo, da cui il nome del nuovo Autobot che naturalmente nella sua modalità automobile assume l'aspetto dell'iconica DeLorean.

La figure di Gigawatt è alta circa 14 cm in modalità Robot e può trasformarsi nella DeLorean in 17 passaggi. La figure è anche accessoriata con blaster per il robot e un'antenna a gancio da montare sulla DeLorean. Ci saranno 1.985 pezzi forniti con confezioni numerate esclusive in edizione limitata per onorare il 35° anniversario dell'uscita di Ritorno al futuro, con una seconda variante in arrivo per il 1° ottobre che coincide con l'uscita di una serie a fumetti in 4 parti dal titolo "Transformers / Back to the Future" pubblicata da IDW e con protagonista il nuovo Autobot.

La trama del fumetto:





Marty McFly è appena tornato nella sua dolce casa, la Hill Valley del 1985, e tutto sta andando pe ril meglio...ameno fino a quando Marty e la sua macchina del tempo del suo amico Doc Brown attirano l'attenzione dei Decepticon! Con un piccolo errore, Marty si ritrova catapultato in un'avventura per fermare i piani dei Decepticon orditi tra passato, presente e futuro...tutto con l'aiuto di una nuova macchina del tempo: l'Autobot Gigawatt!

