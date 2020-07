The Legend of the Five: trailer del fantasy per famiglie australiano

Di Pietro Ferraro domenica 5 luglio 2020

Cinque ragazzi scoprono un mondo fantastico in cui sono dotati di speciali poteri magici nell'esordio alla regia dell'attrice australiana Joanne Samuel.

Disponibili trailer e locandina di The Legend of the Five. un fantasy per famiglie di produzione australiana che segna il debutto alla regia dell'attrice Joanne Samuel.

Il film segue un gruppo di adolescenti problematici che incappano un'antica reliquia durante una gita scolastica in un museo che li catapulterà in un mondo fantastico in cui sono dotati di poteri magici.

Zoe (Lauren Esposito) fatica a inserirsi nella sua nuova scuola, ma quando fa un'escursione in un museo locale, improvvisamente si ritrova legata a un gruppo di studenti disadattati quando incontrano un piccolo cubo di ossidiana che li trasporta improvvisamente in una foresta magica. Questo nuovo mondo contiene poteri elementali al di là della loro credenza, e presto i cinque scoprono che è diventata la loro responsabilità impedire a un malvagio secolare di distruggere il mondo.

Il film vede protagonisti Lauren Esposito, Gabi Sproule, Leigh Joel Scott, Nicholas Andrianakos, Deborah An, Beth Champion e Tiriel Mora.

Joanne Samuel, attrice australiana nota per il ruolo della moglie di Mel Gibson in Interceptor, dirige "The Legend of the Five da una sceneggiatura dell'esordiente Peter McLeod. Il film prodotto da Amy Benjamin e Jesse Ahern ha debuttato nei cinema australiani lo scorso 25 giugno.