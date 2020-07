Fear of the Woods: trailer del survival-horror con orso animatronico

Di Pietro Ferraro domenica 5 luglio 2020

Un gigantesco orso feroce assedia una remota cittadina dell'Alaska isolata dalla neve.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di Fear of the Woods, un survival-horror che racconta di una cittadina assediata da un orso feroce per una volta non realizzato con la consueta CGI farlocca, ma con una tecnica "regina" per chi come il sottoscritto ama gli effetti pratici, l'animatronica.

Il trailer mostra un thriller che rievoca classici come Grizzly l'orso che uccide, Lo squalo, L'urlo dell'odio e il più recente Backcountry. La trama ci porta in Alaska nel 1992, in una remota cittadina montana che si ritrova bloccata dalla neve e assediata da un gigantesco orso feroce che due cacciatori professionisti accompagnati da un giovane fotografo dovranno scovare e abbattere.

In un'intervista rilasciata al sito Dread Central, il regista Titus Paar, suo l'action The Perfect Weapon con Steven Seagal tra i più visti su Netflix, ha parlato di questa imponente meraviglia animatronica.

L'orso è realizzato senza CGI e tutto davanti alla macchina da presa utilizzando tecniche di macchine fotografiche della vecchia scuola e uno studio molto abile, Fixas, che ha creato l'orso animatronico alto cinque metri. Il sogno era di tornare all'orrore delle creature della vecchia scuola con storie e personaggi così interessanti che l'orso poteva essere tolto dal film ed essere comunque buono. Speriamo di riportare il fascino di farlo alla vecchia maniera, ma con tecniche e temi moderni, penso che il pubblico desideri qualcosa che sembri di nuovo reale, vera magia cinematografica senza CGI. Quell'orso era in realtà lì con noi nella neve gelida.

Il film vede protagonista l'attore australiano e leggenda di Hollywood Vernon Wells, tra i suoi ruoli più noti "Wez" in Interceptor - Il guerriero della strada, "Lord General" in La donna esplosiva e "Bennett" in Commando; l'attore 74enne ha realizzato di persona tutte le scene di stunt ("Sono una fottuta star d'azione anni '80. Non ho bisogno di uno stuntman!"). Il cast è completato da Christian Arnold (La casa di Jack) e Ralf Beck (Tomb Raider - La culla della vita).

[Per guardare un making of del film clicca sull'immagine in alto]