Box Office Italia: I Miserabili e Favolacce guidano, esordio per Matthias & Maxime e Il Delitto Mattarella

Di Pietro Ferraro lunedì 6 luglio 2020

I Miserabili fa suo il weekend, debuttano Matthias & Maxime e Il Delitto Mattarella.

A quasi un mese dalla riapertura ufficiale delle sale italiane, archiviato un altro weekend estivo per una cauta ripartenza. In sala una serie di titoli che tornano a colmare un vuoto già fisiologico per il periodo estivo con l'aggiunta di un paio di new entry: il dramma canadese Matthias & Maxime (4° con € 11.066) e l'italiano Il Delitto Mattarella (6° con € 7.199) che arrivano a smuovere un po' gli incassi del weekend .

II podio del weekend vede in vetta il dramma francese I Miserabili (€ 16.807) seguito a ruota dall'acclamato Favolacce (€ 16.063) e l'immarcescibile premio Oscar Parasite che si piazza terzo e aggiunge 14.285 € al suo totale che tocca quota 5.593.353 € che equivale ad un secondo posto nella classifica degli incassi totali guidata da La dea della fortuna, il film di Ozpetek resta saldamente al primo posto con 8.182.714€.

Il resto della classifica degli incassi settimanali vede al quinto posto un altro film del coreano Bong Joon-ho, Memorie di un assassino - Memories of Murder (€ 10.107) seguito da Cena con delitto - Knives Out (€ 6.565) che fa sua la settima posizione ad un'incollatura dal l'ottavo posto di Bombshell - La voce della scandalo (€ 6.292); completano la top ten "La dea della fortuna" (€ 6.214) nono e la commedia francese La Belle Epoque (€ 5.716) che chiude al decimo posto.

Ricordiamo che a partire dal 9 luglio debuttano quattro pellicole francesi: le commedie Gamberetti per tutti e L'anno che verrà e i drammi Vulnerabili e Nel nome della terra.

Top 10 incassi totali

1. La dea fortuna.....€ 8.182.714

2. Parasite....€ 5.593.353

3. Cena con delitto - Knives Out.....5.090.534

4. La Belle Epoque.....€ 1.578.173

5. Memorie di un assassino.....€ 334.517

6. I Miserabili....€ 72.403

7. Favolacce.....€ 47.237

8. Matthias & Maxime.....€ 11.066

9. Il delitto Mattarella.....€ 7.199

10. Bombshell - La voce dello scandalo.....€ 6.292

Fonte: Cinetel