Bullett Train: Brad Pitt in film d'azione di David Leitch

Di Pietro Ferraro martedì 7 luglio 2020

Brad Pitt torna a collaborare con il regista di Deadpool 2 per un thriller d'azione ambientato su un treno ad alta velocità.

Colpaccio casting per il nuovo film di David Leitch, il regista di Atomica bionda e il recente Hobbs & Shaw, si è accaparrato Brad Pitt per il suo nuovo action Bullett Train, i due hanno già collaborato per Deadpool 2 in cui Pitt ha interpretato un cameo.

"Bullett Train" è basato sul romanzo MariaBeetle (Mariabitoru) dell'acclamato autore di mistery giapponese Kotaro Isaka e segue cinque killer che si ritrovano su un treno proiettile in rapido movimento da Tokyo a Morioka con solo poche fermate nel mezzo. In questo viaggio della durata di poche ore la tensione aumenta quando si scoprono l'un l'altro ed entrano in conflitto tra loro, rendendosi conto che le rispettive missioni sono intrecciate.

David Leitch dirige da una sceneggiatura di Zak Olkewicz al suo secondo copione dopo il mistery horror Fear Street. Il film è prodotto da Antoine Fuqua (The Equalizer - Il vendicatore, I Magnifici 7) che ad un certo punto dello sviluppo ha passato la mano per la regia.

Il film ambientato interamente su un treno nello stile di Trappola sulle montagne rocciose, L'uomo sul treno - The Commuter e Train to Busan, quindi sarà interessante vedere come Leitch adatterà il suo stile di ripresa ad una location tanto contenuta.

Brad Pitt è reduce dall'Oscar ricevuto come miglior attore non protagonista per C'era una volta...a Hollywood di Tarantino e dal dramma fantascientifico Ad Astra che l'ha visto nei panni di un astronauta in missione nello spazio profondo per scoprire la verità sul padre scomparso.

Questo è il primo adattamento internazionale di un romanzo di Kotaro Isaka, ma i racconti dell'autore sono stati già adattati in patria, tra i titoli più noti il film con rapina A Cheerful Gang Turns the Earth, il fantascientifico con viaggio nel tempo Fish Story, il thriller Grasshopper e l'action Golden Slumber.

Fonte: Deadline