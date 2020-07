Black Water: Abyss - nuovo spot tv e poster del survival-horror con coccodrilli

Di Pietro Ferraro domenica 5 luglio 2020

Sanctum incontra 47 Metri: Uncaged nel sequel del thriller con coccodrilli "Black Water",

Disponibili un nuovo spot tv e due locandine di Black Water: Abyss, il survival-horror australiano con feroci coccodrilli in arrivo nei cinema britannici il 10 luglio e in quelli americani il 7 agosto.

La coppia amante dell'avventura Eric e Jennifer convincono i loro amici, Yolanda e Viktor, ad esplorare un sistema di caverne remoto e inesplorato nelle foreste del Nord Australia. Con l'avvicinarsi di una tempesta tropicale, si calano nella bocca della caverna, sapendo che saranno al sicuro sottoterra. Ma quando le grotte iniziano a allagarsi, le tensioni aumentano quando i livelli di ossigeno diminuiscono e il gruppo si ritrova perso, disorientato e intrappolato. Non sanno che l'aria umida e l'acqua che sale sono l'ultimo dei loro problemi. Scoprono che la tempesta ha portato un branco di super predatori: coccodrilli pericolosi e affamati. Mentre il pericolo aumenta, emergono segreti di vecchia data e gli amici si ritrovano in una lotta frenetica per sopravvivere.

Il film è interpretato da Jessica McNamee (Shark - Il primo squalo), Luke Mitchell (Agents of S.H.I.E.L.D.), Amali Golden (Thor: Ragnarok), Benjamin Hoetjes (The Code), Anthony J. Sharpe, Rumi Kikuchi, J Ma, Vicky Wanless, Stu Kirk e Tyson Brannigan.

"Black Water: Abyss" diretto da Andrew Traucki è il sequel del film Black Water del 2007 co-diretto da Traucki con David Nerlich.