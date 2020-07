Box Office USA: Followed sempre in testa nel lungo weekend del 4 luglio

Horror e thriller sul podio degli incassi americani del 4 luglio.

Con gli Stati Uniti che stanno affrontando un incremento dei contagi esponenziale (2.888.730 positivi), la riapertura della gran parte dei cinema è circondata da una grande incertezza e per questo le uscite di film di punta come il Tenet di Christopher Nolan e il remake live-action Mulan di Disney sono stati recentemente spostati a fine agosto e vista la situazione non è da escludere ulteriori slittamenti per entrambe le pellicole.

Il weekend del 4 luglio ha visto il thriller-horror Followed, girato in formato found footage e ammiccante ai social media e ai modaioli influencer, conservare la prima posizione ($149,883), seguito dal thriller Becky ($137,792) con un inedito Kevin James evaso psicopatico e dall'horror sovrannaturale The Wretched ($75,957) che chiude il podio. Il resto della classifica vede anche un quarto posto occupato da Infamous ($68,805), un crime-thriller che vede Bella Thorne e Jake Manley che propone una moderna e giovanile versione di Bonnie & Clyde.

1. Followed.....$149,883 (Parziale) / $399,529 (Totale)

2. Becky.....$137,792 (P) / $882,941 (T)

3. The Wretched.....$75,957 (P) / $1,659,639 (T)

4. Infamous.....$68,805 (P) / $424,945 (T)

5. Miss Juneteenth.....$30,717 (P) / $58,341 (T)

6. StarDog and TurboCat.....$29,878 (P) / $80,317 (T)

7. Max Winslow and the House of Secrets.....$6,589 (P) / $18,750 (T)

8. The Trip to Greece.....$1,676 (P) $8,340 (T)

9. Babyteeth.....$724 (P) $4,507 (T)

