The Batman e altre produzioni pronte a riprendere la produzione nel Regno Unito

Di Pietro Ferraro lunedì 6 luglio 2020

Nel Regno Unito pronti a dare il via alle produzioni cinematografiche e televisive con linee guida impartite dal governo.

The Batman, Mission: Impossible 7, Animali Fantastici 3 e Jurassic World: Dominion sono in procinto di riprendere le riprese in Regno Unito.

Oliver Dowden, Segretario di Stato per il Digitale, la Cultura, i Media e lo Sport del Regno Unito ha comunicato che verranno messe in atto una serie di linee guida che consentiranno a diverse produzioni bruscamente interrotte lo scorso marzo causa emergenza coronavirus. Queste linee guida includono membri della troupe che vivranno in ambienti protetti vicino alla produzione e un elenco di paesi i cui cittadini potranno entrare in Inghilterra senza l'obbligo della quarantena di 14 giorni.

I più grandi blockbuster mondiali e programmi tv di fascia alta sono realizzati in Gran Bretagna. La nostra creatività, competenza e sgravi fiscali di grande successo per le nostre industrie cinematografiche fanno sì che siamo un luogo richiesto che a sua volta offre un grande ritorno per la nostra economia. Vogliamo che l'industria si risollevi ed esentare dalla quarantena per un numero limitato di cast e troupe essenziali è parte del nostro costante impegno a far riprendere a girare in sicurezza.

Il Regno Unito con oltre 44.000 morti registrati, al momento ha un trend di contagi giornalieri sceso al di sotto dei 1.000 casi, con questi dati il Primo Ministro Boris Johnson ha pianificato una riapertura attività tra cui di pub, ristoranti e cinema. Nel frattempo in giro per il mondo alcuniset hanno riaperto i battenti come quello della serie tv Falcon and the Winter in Repubblica Ceca e il regista James Cameron è tornato sul set di Avatar 2 in Nuova Zelanda.

