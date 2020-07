John Boyega e Felicity Jones nel thriller Borderland

Di Pietro Ferraro lunedì 6 luglio 2020

Annunciatop il cast del nuovo film dei fratelli Guard, già regista del remake horror "The Uninvited"

Casting news per il thriller Borderland, il nuovo thriller dei fratelli Guard. John Boyega (Star Wars) Jodie Turner-Smith ("Queen & Slim"), Felicity Jones ("La teoria del tutto") e Jack Reynor ("Midsommar") sono nel cast del secondo film dei registi dell'horror Uninvited.

Il film è un revenge-thriller che segue un soldato paramilitare irlandese in cerca di vendetta p0er la morte della moglie uccisa da un sergente del SAS.

Charles Guard e Thomas Guard dirigono da una sceneggiatura di Ronan Bennett (Nemico pubblico - Public Enemies) ispirata al romanzo "The Road to Balcombe Street: The IRA Reign of Terror in London", di Steven S. Moysey. Chris Coen, Rebecca Brown e Rocket Science produrranno il film, con Jones come produttore esecutivo.

La sinossi del romanzo:

The Road to Balcombe Street è un vero thriller poliziesco che racconta la storia di un'unità di servizio attiva dell'esercito repubblicano irlandese, posta in una profonda copertura a Londra, e della loro campagna omicida contro l'establishment britannico. Altrettanto avvincente è la storia della polizia metropolitana e dei suoi sforzi per identificare prima il gruppo inafferrabile di terroristi e poi arrestarli. Questa è la vera storia di un micidiale gioco del gatto col topo giocato per le strade di Londra che ha provocato il famigerato scontro armato di Balcombe Street.

Il film d'esordio dei fratelli Thomas, "The Uninvited", remake statunitense del film sudcoreano del 2003 Two Sisters, ha incassato 41 milioni di dollari in tutto il mondo.

Fonte: Variety