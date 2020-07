Habit: lanciata petizione per bloccare l'uscita del film "blasfemo" con Paris Jackson

Di Pietro Ferraro lunedì 6 luglio 2020

Oltre 300.000 firme raccolte per bloccare l'uscita del blasfemo film d'esordio dell'attrice Janell Shirtcliff.

Paris Jackson, la figlia 22enne del defunto Michael Jackson, interpreta nientemeno che Gesù in un nuovo film indipendente dal titolo Habit, pellicola che ha scatenato l'ira di un nutrito gruppo di persone che, considerando questa interpretazione di Cristo blasfema, hanno lanciato una petizione che ha superato le 300.000 firme.

Il film segue una scaltra ragazza sempre in cerca di guai che sviluppa un feticismo per la figura di Gesù (Paris Jackson in alcune "apparizioni") e si ritrova coinvolta in un affare di droga che sfocia in violenza. La ragazza in questione è interpretata da Bella Thorne che ad un certo punto si travestirà da suora per sfuggire al pericolo. Sembra che il film sia ispirato ai primi lavori di Quentin Tarantino.

A seguire il testo della petizione lanciato su Change.org.

Si prevede che presto uscirà un nuovo film blasfemo di Hollywood che raffigura Gesù come una donna lesbica. Il film "Habit" è interpretato da Paris Jackson, che interpreta il ruolo di un "Gesù lesbico". I distributori non l'hanno ancora acquisito, quindi per favore diffondiamo la consapevolezza e rendiamo consapevoli le persone della spazzatura cristianofobica che si diffonde al giorno d'oggi, ma che è in qualche modo accettata e lodata dalla società.

L'esordiente Janell Shirtcliff dirige "Habit" da una sceneggiatura di Suki Kaiser, che in precedenza ha scritto episodi per la serie tv Van Helsing di Syfy e ha lavorato come attrice (Il giardino delle vergini suicide), basata su una storia di Libby Mintz e Shirtcliff. "Habit" è coprodotto da Nicolas Chartier, premio Oscar per The Hurt Locker con Thorne e Kaiser a bordo anche come produttori esecutivi.

Il cast comprende anche Hana Mae Lee, Gavin Rossdale, Caroline D’Amore, Josie Ho, Andreja Pejic, Larissa Andrade, Libby Mintz, Jamie Hince, Ada Mogilevsky, Damon Lawner e Michael Suppes.

"Habit" è in post-produzione poiché ha terminato le riprese prima che a metà marzo il coronavirus bloccasse la maggior parte dei progetti a Hollywood. Al momento il film non è fornito di una data di rilascio.

Fonte: Variety