Constantine: J.J. Abrams sta sviluppando un nuovo live-action?

Di Pietro Ferraro martedì 7 luglio 2020

L'esorcista ed esperto di occultismo Constantine protagonista del fumetto DC "Hellblazer" potrebbe avere una terza incarnazione live-action.

L'esorcista ed esperto di occultismo Constantine protagonista del fumetto DC "Hellblazer" potrebbe avere una terza incarnazione live-action dopo quella cinematografica di Keanu Reeves e quella televisiva di Matt Ryan.

Il sito The Direct riferisce che un nuovo film live-action di Costantine sarebbe attualmente in lavorazione alla Warner Bros. in partnership con la Bad Robot di J.J. Abrams, ma non è chiaro chi interpreterà questa nuova versione, ma visto l'andazzo sembra che le probabilità di un reboot e di un nuovo attore nel ruolo siano molto alte.

Questa notizia è in linea con l'accordo siglato da Abrams con WarnerMedia per creare una serie televisiva della Justice League Dark. The Direct sottolinea che il nuovo Constantine sarebbe simile per tono e stile proprio alla nuova serie tv.

Il film di Constantine del 2005 si prese molte libertà rispetto al materiale originale a partire da aspetto e origini del protagonista che nel fumetto, creato da Alan Moore, non è americano moro e con occhi scuri come quello ritratto da Keanu Reeves, ma bensì un inglese originario di Liverpool, biondo e con gli occhi chiari. Uno "sgarbo" ai fan del fumetto Hellblazer a cui gli americani porranno rimedio successivamente con una serie tv live-action con protagonista l'attore gallese Matt Ryan, serie che purtroppo avrà vita breve e sarà cancellata dopo una sola stagione, anche se in seguito il Constantine di Matt Ryan diventerà un'apprezzata guest-star apparendo in varie serie tv dell'Arrowerse.

Nel frattempo Constantine nel 2018 ha fruito del film d'animazione DC Constantine: City of Demons per poi tornare in Justice League Dark: Apokolips War del 2020, due titoli che hanno visto il ritorno di Matt Ryan al ruolo.

Fonte: ComicBook