Batman Beyond: Warner Bros. sta sviluppando un live-action di Batman of the Future?

Di Pietro Ferraro martedì 7 luglio 2020

Tornano in auge voci di corridoio su un film live-action ispirato alla serie animata anni novanta "Batman of the Future".

Il sito ComicBook riporta alcune voci di corridoio che darebbero in sviluppo attivo un film live-action ispirato all'amata serie animata Batman Beyond, nota in Italia come Batman of the Future, voce che arriva dopo quella recentissima che ha ipotizzato un ritorno di Michael Keaton nei panni del Crociato Incappucciato nel film The Flash.

A gennaio dello scorso anno abbiamo riportato una dichiarazione di un entusiasta Kevin Smith che durante un podcast chiedeva a gran voce un film live-action di "Batman Beyond" con protagonista Michael Keaton.

Sarebbe fottutamente fantastico. Riesci a immaginarlo? Oh mio Dio...quel film farebbe un miliardo, ci scommetto amico. Se Michael Keaton tornasse, la gente impazzirebbe perché sarebbe un Batman Beyond davvero cazzuto. Tutti sarebbero tipo, "E' quello vogliamo da tutta la vita!". Questa idea è fottutamente buona e io l'appoggio in pieno. Quando lo facciamo?

Il mese successivo è arrivata la notizia di un film animato di "Batman Beyond" in sviluppo alla Warner Bros. sulla scia del successo di Spider-Man: Un nuovo universo, un progetto di Warner Animation Group con una potenziale uscita nel 2022, ma da allora non ci sono stati aggiornamenti o conferme ufficiali su tale progetto.

Già nell'agosto 2000 Warner Bros. annunciò che stava sviluppando un adattamento cinematografico live-action di "Batman Beyond" con Boaz Yakin regista e sceneggiatore che sperava di lanciare Clint Eastwood come un anziano Batman. Con una prima bozza della sceneggiatura pronta, la richiesta di Yazkin di realizzare un film vietato ai minori di 13 anni spinse Warner Bros. a cancellare il progetto.

"Batman Beyond" è una serie animata della DC Comics del 1999 con protagonista un Batman adolescente in una futuristica Gotham City sotto la guida di un anziano Bruce Wayne. In questa versione cupa e futuristica, che esplora l'avanzare della tecnologia e gli effetti sull'umanità, seguiamo le avventure di Terry McGinnis, figlio biologico di Bruce Wayne ed erede del mantello di Batman.

Per quanto riguarda i lungometraggi dedicati a "Batman Beyond", segnaliamo l'acclamato film animato direct-to-video Batman of the Future: Il ritorno del Joker del 2000. Un secondo film di "Batman Beyond", incentrato sulle origini di Terry McGinnis, i cloni multipli di Bruce Wayne e l'apparizione di un'anziana Selina Kyle è stato sviluppato e poi accantonato a seguito controversie legate a sangue e violenza mostrati in "Il ritorno del Joker" che all'epoca della sua uscita venne censurato.