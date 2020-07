The Kissing Booth 2: trailer italiano della commedia romantica di Netflix

Di Pietro Ferraro martedì 7 luglio 2020

Il 24 luglio arriva su Netflix il sequel "The Kissing Both 2", la commedia romantica basata sull'omonimo romanzo di Beth Reekles.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Netflix ha reso disponibile un primo trailer ufficiale italiano di The Kissing Booth 2, sequel della commedia romantica di successo The Kissing Booth in arrivo su Netflix in esclusiva il prossimo 24 luglio.

Lo stand dei baci ha riaperto! La liceale Elle fa l'impossibile per gestire una relazione a distanza con il suo ragazzo irresistibile, l'iscrizione all'università con il suo migliore amico e una nuova amicizia con un compagno di classe affascinante che potrebbe stravolgere tutto. "The Kissing Booth 2" vede il ritorno del cast originale che include Joey King (Slender Man), Jacob Elordi (Euphoria) e Joel Courtney (Super 8).

Il film è diretto dallo specialista Vince Marcello che oltre all'originale "Kissing Booth" ha diretto anche Vampiro per caso, Una ragazza americana - Isabelle danza sotto i riflettori, Il mondo a colori di Saige e Lottare per un sogno. Marcello ha scritto anche la sceneggiatura con Jay S. Arnold basata sul romanzo sequel "The kissing booth 2. Un amore a distanza" di Beth Reekles, sequel del romanzo e fenomeno di Wattpad "The Kissing Booth: Al tuo migliore amico puoi dire tutto. O forse no?" che ha ispirato il film originale. La serie di libri include altri tre romanzi: "La casa sulla spiaggia", "Going the Distance" e "Road Trip!".

La trama ufficiale:





Elle Evans (Joey King) ha appena trascorso l'estate più romantica della sua vita con il suo fidanzato e cattivo ragazzo pentito Noah Flynn (Jacob Elordi). Ma ora Noah è partito per Harvard ed Elle torna al liceo per il suo ultimo anno. Dovrà destreggiarsi con una relazione distanza, entrare nel college dei suoi sogni con la sua migliore amica Lee (Joel Courtney), e le complicazioni causate da una stretta amicizia con un nuovo e carismatico compagno di classe di nome Marco (Taylor Zakhar Perez) . Quando Noah si avvicina ad una ragazza del college apparentemente perfetta (Maisie Richardson-Seller), Elle dovrà decidere quanto si fida di lui e a chi appartiene veramente il suo cuore.