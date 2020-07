Peter Pan: Jude Law in trattative per il ruolo di Capitan Uncino nel live-action Disney

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 luglio 2020

Disney vuole Jude Law per il ruolo del cattivo del remake live-action "Peter & Wendy".

Il sito Variety riporta che Jude Law è in trattative per il ruolo di Capitan Uncino in Peter Pan & Wendy, il remake live-action in sviluppo alla Disney del classico animato del 1953.

Il rifacimento live-action è in sviluppo dal 2016 con David Lowery (Il drago invisibile), designato alla regia, ma in realtà il progetto è entrato in fase di pre-produzione solo quest'anno, poco prima dell'emergenza Coronavirus e il casting di Law è un ulteriore passo in avanti che pone di fatto il progetto tra le priorità dello studio.

Se l'accordo con Law andrà a buon fine, l'attore sarà la quarta versione live-action di Capitan Uncino per il grande schermo dopo Dustin Hoffman (Hook), Jason Isaacs (Peter Pan) e Garrett Hedlund (Pan - Viaggio sull'isola che non c'è). La fonte riporta anche che il film è un progetto per il grande schermo e non per il canale Disney + come si era ipotizzato in precedenza

Al momento oltre al cast di Law sono confermati solo i due giovani protagonisti ​​Ever Anderson e Alexander Molony nei panni rispettivamente Wendy e Peter Pan. Anderson ha interpretato la Regina Rossa in Resident Evil: The Final Chapter e vestirà i panni di una giovane Natasha Romanoff nel film di Black Widow. Molony è alla sua prima esperienza cinematografica dopo aver recitato nelle serie tv Claude e The Reluctant Landlord.

Oltre a tornare nei panni di Albus Silente in Animali Fantastici 3, Jude Law tornerà anche nel ruolo di John Watson in Sherlock Holmes 3 e sarà protagonista della miniserie tv mistery The Third Day nei panni di un uomo che visita un'isola misteriosa al largo della costa britannica in cui il confine tra realtà e fantasia inizia a confondersi.