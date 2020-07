Birds of Prey 2: cancellato il sequel con Margot Robbie

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 luglio 2020

Causa flop d'incassi e forfait del team creativo Warner Bros. ha accantonato il sequel di "Birds of Prey".

Dopo il flop d'incassi registrato dallo spin-off Birds of Prey, che ha visto Margot Robie tornare nei panni di Harley Quinn, il sito Giant Freakin Robot riferisce che Warner Bros. ha rinunciato a realizzare un Birds of Prey 2.

"Birds of Prey 2" era in sviluppo, ma dopo il flop e il forfait di tutti coloro che vi erano coinvolti ha spinto lo studio ad accantonare definitivamente il sequel poiché secondo la fonte: "lo studio non crede più nel concept o nel team creativo dietro al film".

Nel frattempo Margot Robbie tornerà a collaborare con Christina Hodson, sceneggiatrice di "Birds of Prey" oltre che di Bumblebee e degli annunciati film di Batgirl e The Flash, per l'annunciato nuovo film al femminile della saga Pirati dei Caraibi.

Birds of Prey è partito male in prevendita, tanto che Warner Bros. è intervenuta in corsa cambiando il titolo da Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn in Harley Quinn: Birds of Prey, ma non è servito a molto poiché il film a livello nazionale ha aperto con soli 33 milioni di dollari nel suo weekend di apertura raggiungendo gli 84 milioni a fine corsa, a cui vanno aggiunti altri 117 milioni degli incassi internazionali per un totale globale di circa 200 milioni (da un budget investito di circa 85 milioni), di fatto una enorme delusione se si calcolano anche le spese di promozione e marketing.

La regista Cathy Yan ha riconosciuto l'insoddisfacente performance al botteghino del film e ha dichiarato: "C'erano anche aspettative [indebite3] su un film diretto da donne, e ciò di cui sono rimasta più deluso è stata l'idea che forse ha dimostrato che non eravamo ancora pronti per questo. Questo era un onere in più che, in qualità di regista donna di colore, avevo già avuto su di me. Quindi, sì, penso che ci fossero certamente modi diversi per interpretare il successo o la mancanza di successo del film, e tutti hanno il diritto a farlo. Ma, credo proprio che tutti siano stati abbastanza veloci nel saltare ad una certa angolazione". Yan per un eventuale "Birds of Prey 2" aveva espresso interesse nel raccontare la relazione tra Harley Quinn e Poison Ivy. Rivedremo la Harley Quinn di Robbie nel The Suicide Squad di James Gunn in uscita nei cinema il 21 agosto 2021.