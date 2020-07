Mission Impossible 7: Hayley Atwell mostra il fisico in una foto su Instagram

Di Pietro Ferraro giovedì 9 luglio 2020

Haley Hatwell nel cast di "Mission: Impossible 7" nei cinema dal 19 novembre 2021.

Hayley Atwell di spalle e con una schiena muscolosa e tiratissima in mostra in una nuova foto su Instagram. L'attrice nota per il ruolo di Peggy Cartere nella serie tv Agent Carter dell'Universo Cinematografico Marvel è parte del cast di Mission: Impossible 7 e tornerà anche in Mission: Impossible 8.

I dettagli sul ruolo di Hatwell sono al momento top-secret, ma pare che l'attrice sarà la protagonista femminile al fianco di Tom Cruise dei due nuovi capitoli del fortunato franchise. L'attrice ha condiviso la foto sui social media accompagnata dalla didascalia "Backbone #missionimpossiblemovie".

La roduzione di "Mission: Impossible 7" si è interrotta a febbraio per l'emergenza COVID-19 e recentemente cast e troupe del film hanno ricevuto una dispensa speciale dal governo del Regno Unito che gli eviterà la quarantena quando riprenderanno le riprese.

Il cast di "Mission: Impossible 7" include anche Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales, che sostituisce Nicholas Hoult nel ruolo dell'antagonista principale. L'uscita del film è stata posticipata di nove mesi ed è attualmente fissata al 19 novembre 2021.