She Dies Tomorrow: trailer del thriller psicologico di Amy Seimetz

Di Pietro Ferraro giovedì 9 luglio 2020

Dopo essersi svegliata convinta che morirà l'indomani, la vita di una ragazza sfugge al controllo in una seducente discesa nella follia.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un primo trailer e una locandina di She Dies Tomorrow, un thriller psicologico a tinte horror con un tocco di commedia dark che rende il tutto piuttosto originale, assurdo e inquietante.

Dopo essersi svegliata convinta che morirà l'indomani, Amy (Kate Lyn Sheil) mette a posto con cura tutto ciò che non va della sua vita che inizia a disgregarsi. Mentre le sue delusioni di morte certa diventano contagiose per quelli che la circondano, la vita di Amy e dei suoi amici sfugge al controllo in una seducente discesa nella follia.

She Dies Tomorrow è scritto e diretto dall'attrice indipendente Amy Seimetz al suo secondo lungometraggio dopo Sun Don't Shine nel 2012. Il cast è completato da Jane Adams, Josh Lucas, Chris Messina, Michelle Rodriguez, Katie Aselton, Tunde Adebimpe, Jennifer Kim, Kentucker Audley, Madison Calderon e il regista horror Adam Wingard che ha diretto You’re Next and A Horrible Way to Die entrambe con proagonista Seimetz.

Altri crediti come attrice di Seimetz includono ruoli nel thriller-horror Sacrament, nella serie tv Stranger Things come Becky Ives, nel sequel Alien: Covenant come Faris e nel remake Pet Sematary come Rachel. Inoltre Seimetz ha diretto il crime-horror Sun Don't Shine (2012) suo film d'esordio e creato con Lodge Kerrigan la serie tv The Girlfriend Experience di cui ha diretto anche 13 episodi.

Il film prodotto da Justin Benson e Aaron Moorhead, David Lawson Jr e Amy Seimetz uscirà nei drive-in americani a partire dal 31 luglio e in VOD a partire dal 7 agosto.