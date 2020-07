Malcolm and Marie: il film con Zendaya e John David Washington girato durante il lockdown

Di Pietro Ferraro venerdì 10 luglio 2020

Terminate le riprese di "Malcolm & Marie", film girato in segreto durante l'emergenza coronavirus.

Ha completato le riprese qualche giorno fa Malcolm & Marie, un nuovo film con Zendaya e John David Washington girato in gran segreto durante il lockdown.

Deadline riporta che Zendaya e John David Washington hanno completato la produzione, iniziata il 17 giugno e conclusasi il 2 luglio, di questo nuovo film in piena emergenza coronavirus, seguendo naturalmente le rigide linee guida per filmare in massima sicurezza. Per due settimane "il cast e la troupe hanno indossato maschere, applicato il distanziamento sociale e avuto abitazioni separate con singole unità munite di condizionamento e filtraggio dell'aria, tenuto le prove nel parcheggio e mangiato in punti designati preparato da uno chef messo in quarantena con il gruppo. A nessuno è stato permesso di lasciare la proprietà".

La trama del film non è stata divulgata, ma Deadline afferma che il film ha rievoca Storia di un matrimonio di Netflix mentre al contempo esplora una serie di temi sociali che il mondo sta vivendo in questo momento di emergenza.

Levinson e Zendaya che hanno iniziato a sviluppare il film il 16 marzo con la sceneggiatura scritta in meno di una settimana, sono anche porduttori del film insieme a Washington oltre a Washington e alcuni altri produttori, hanno finanziato gli stessi Malcolm e Marie.