E' morto Ronald Schwary, produttore premio Oscar per "Gente comune"

Di Pietro Ferraro venerdì 10 luglio 2020

Blogo ricorda Ronald Schwary, produttore americano scomparso a 76 anni.

E' scomparso a 76 anni Ronald Schwary, produttore americano premio Oscar per Gente comune e altri importanti successi cinematografici come Storia di un soldato, Tootsie e Scent of a Woman - Profumo di donna.

Il sito Deadline riporta che "non è stata fornita alcuna causa di morte, ma i rapporti indicano che Schwary aveva lottato con un raro disturbo neurologico autonomico."

Ronald L. Schwary nasce il 23 maggio 1944 a The Dalles, Oregon. Schwary iniziò gli studi alla USC come specialista cinematografico prima di laurearsi nel 1967 con una laurea in economia.

Schwary ha prodotto diversi film di Sydney Pollack tra cui Il cavaliere elettrico (1979) e Havana (1990) entrambi con con protagonista Robert Redford, Diritto di cronaca (1981) con Paul Newman e il remake Sabrina (1995) con Harrison Ford. Altri crediti di Schwary includono il film per famiglie Miracolo sull'8ª strada (1987) e i remake Vi presento Joe Black (1998) con Brad Pitt e Scent of a Woman - Profumo di donna (1992) con Al Pacino premiato con Oscar al miglior attore protagonista.

Oltre ad un Oscar vinto per il dramma "Gente comune", esordio alla regia di Robert Redford con protagonista Mary Tyler Moore, Schwary ha ricevuto un'altra nomination al miglior film per Storia di un soldato (1984) di Norman Jewison.

Schwary si è cimentato anche come regista dirigendo episodi per serie tv come Medium e Vietnam addio e ha iniziato la sua carriera come assistente regista per una quindicina di film tra cui Salvate la tigre, Zozza Mary pazzo Gary, Candidato all'obitorio e la serie tv Kung Fu.