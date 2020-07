Stasera in tv: "Troppo Forte" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 11 luglio 2020

Rai Tre stasera propone "Troppo Forte", commedia del 1986 diretta da Carlo Verdone e interpretata da Carlo Verdone, Stella Hall e Alberto Sordi.







Cast e personaggi

Carlo Verdone: Oscar Pettinari

Stella Hall: Nancy

John Steiner: Mr. Adams

Sal da Vinci: Capua

Mario Brega: Sergio

Alberto Sordi: Giangiacomo Pigna Corelli in Selci

Franca Dominici: Domitilla







La trama

Oscar Pettinari (Carlo Verdone) è un’aspirante attore e stuntman che vive alla periferia di Roma e che frequenta assiduamente gli studi di Cinecittà con la speranza di imbroccare il film e magari il produttore giusto, che gli permettano finalmente di realizzare il suo sogno, che è quello di emulare i suoi eroi di film d’azione preferiti. Tra un sogno e l’altro Oscar fantastica su un futuro da star hollywoodiana creandosi un piccolo seguito tra i ragazzi del suo stesso quartiere, fino a quando non incontra l’eccentrico avvocato Giangiacomo Pigna Corelli Inselci (Alberto Sordi) proprio dopo essere stato scartato ad un provino da un produttore americano, che aveva sottolineato quanto la sua faccia da bamboccione fosse inadatta al ruolo da duro che stava cercando.

Oscar è demoralizzato, quella era l’occasione di una vita e così in cerca di riscatto si lascia convincere dall’avvocato Inselci ad inscenare un incidente stradale con l’intenzione di incastrare il produttore americano e carpirgli un salato indennizzo e perché no, anche un bel contratto per un film d’azione da girare oltreoceano da protagonista assoluto.







Il nostro commento

Sesta regia per Carlo Verdone che omaggia il memorabile Nando Mericoni di Un americano a Roma attualizzandolo e soprattutto personalizzandolo con tutti i tic che hanno reso famosi alcuni dei personaggi dei suoi esordi, e ospitando nel cast proprio quell’Alberto Sordi icona della commedia all’italiana sua prima fonte di ispirazione.







Curiosità



La sceneggiatura del film è di Carlo Verdone, Sergio Leone, Alberto Sordi e Rodolfo Sonego.



Troppo forte nasce dal desiderio di Verdone di "raccontare un bullo di periferia e costruire su di lui l'intero film".



La parte dell'avvocato di Sordi in origine era stata pensata per Leopoldo Trieste.



Per la sua interpretazione di Oscar Pettinari, Carlo Verdone ha ricevuto una candidatura ai Nastri d'argento come migliore attore protagonista.



La colonna sonora del film è del cantautore Antonello Venditti.



Io devo molto a Sordi, ho la massima stima di lui ma credo che in quel film abbia sbilanciato l'intero racconto [...] ha buttato un po' in farsa quello che era uno sguardo ironico già abbastanza forte per conto suo sul mondo dei coatti romani. Ha dato un tono farsesco che non si sposava con i personaggi che avevo scelto e con il tono di regia che avevo deciso. [...] è un film riuscito a metà perché siamo andati su binari diversi: Sordi è andato da una parte e io ho proseguito sull'altra. Carlo Verdone

