Fast and Furious 9: Ludacris svela accidentalmente un'ambientazione spaziale

L'attore e rapper Ludacris durante un'intervista accenna ad una scena di "Fast 9" ambientata nello spazio.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Durante un'intervista con SiriusXM, l'attore e rapper Ludacris potrebbe aver confermato che Fast & Furious 9 approderà nello spazio, una possibilità già ventilata a suo tempo dal regista F. Gary Gray e dallo sceneggiatore Chris Morgan, con quest'ultimo che ha parlato di tale eventualità solamente con in mano un'idea tanto forte da reggere allo scenario ipotizzato, insomma che non faccia scadere il franchise nel ridicolo aggiungiamo noi.

Il potenziale spoiler arriva dopo un'osservazione dell'intervistatrice Julia Cunnigham:

Non ho idea, a livello creativo, a cosa possono inventare per stupirci. Anche se so che lo fanno ogni volta. Penso a cose come lo spazio o un sottomarino, non lo so nemmeno io. Nella mia mente, non riesco nemmeno a immaginare cosa accadrà nel prossimo film.