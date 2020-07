Stasera in tv: "La spia russa" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 12 luglio 2020

Rai Tre stasera propone La spia russa (Despite the Falling Snow), film drammatico del 2016 diretto da Shamim Sarif e interpretato da Rebecca Ferguson, Sam Reid, Charles Dance, Antje Traue, Oliver Jackson-Cohen e Anthony Head.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Rebecca Ferguson: Katya Grinkova / Lauren Grinkova

Sam Reid: Alexander "Sasha" Ivanov (young)[3]

Charles Dance: Alexander "Sasha" Ivanov (older)

Antje Traue: Marina Rinskaya

Oliver Jackson-Cohen: Mikhail "Misha" Ardonov (giovane)

Thure Lindhardt: Dmitri Rinsky

Miloš Timotijević: Primo Uomo

Anthony Head: Mikhail "Misha" Ardonov (anziano)

Jelena Gavrilovic: Svetlana

Imogen Daines: Giovane Jackie

Tamara Krcunovic: Receptionist

Branislav Tomasevic: Uomo del KGB

Marina Vodenicar: Segretaria





La trama

In una Mosca degli anni '50, la comunista Katya (Rebecca Ferguson) spiava segretamente gli americani nella corsa agli armamenti della Guerra fredda. Quando ottiene il suo incarico più importante, rubare i segreti della nascente star del governo Alexander (Sam Reid), l'ultima cosa che si aspetta è innamorarsi di lui. Conciliare la sua passione per lui con le sue convinzioni sul comunismo significa fare il più grande sacrificio della sua vita, un sacrificio che Alexander scoprirà solo trent'anni dopo.





Curiosità



La sceneggiatura del film è tratta dal romanzo "Despite the Falling Snow" dell'autrice e regista britannica Shamim Sarif che ha anche scritto e diretto il film.



La regista Shamin Sarif ha diretto anche i drammi romantici I Can't Think Straight (2008) e The World Unseen (2007) e il documentario The House of Tomorrow (2011)



Quando le è stato chiesto in un'intervista come è entrata nei personaggi del duplice ruolo Katya e Lauren, Rebecca Ferguson ha risposto di aver ascoltato la musica che pensava che ogni personaggio avrebbe ascoltato. Questo l'ha aiutata a separare i due ruoli nella sua testa, ma l'attrice non ha rivelato la musica che ha usato per entrambi i personaggi.



Il film è stato girato a Belgrado, in Serbia.



Il film ha vinto tre premi al Festival del cinema indipendente di Praga tra cui Miglior film, Miglior attrice (Rebecca Ferguson) e Miglior attore non protagonista (Anthony Head).



La colonna sonora



La colonna sonora del film è della compositrice premio Oscar Rachel Portman è stata eseguita dalla City of Prague Philharmonic Orchestra.



Portman è la prima donna ad aver vinto un Premio Oscar alla migliore colonna sonora nel 1997 per il film Emma. Altri crediti della Portman includono musiche per Le regole della casa del sidro, Chocolat, Oliver Twist di Roman Polański, La duchessa, La ragazza del dipinto, Race - Il colore della vittoria e Qua la zampa!.



La canzone dei titoli di coda è "Now That You Love Me Again" di Ella Henderson.



1. Despite the Falling Snow

2. The Last Dinner

3. I Have Instructions

4. New York 1961

5. You Can Never Go Back

6. Misha In Action

7. The Drop Goes Wrong

8. Katya Remembers

9. Misha Goes to State Archive

10. It’s Time You Took Something

11. Katya Betrays Sasha

12. I Won’t Ruin Him

13. The Wedding

14. Misha Blackmails Katya

15. It’s Treason, Katya

16. Dmitri Was My Father

17. I Was Blackmailed

18. We’re On Our Own

19. Farewell at the Safe House

20. Misha Confesses

21. Misha Explains

22. Katya’s Letter

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]