Little Monsters: il film Universal sarà diretto dal regista di Toy Story 4

Di Pietro Ferraro domenica 12 luglio 2020

Trovato il regista per "Little Monsters" un nuovo capitolo del rinnovato Dark Universe di Universal.

Il progetto Universal Little Monsters ha trovato un regista, il sito THR riporta che sarà Josh Cooley a dirigere film che sarà per il regita il suo debutto nel live-action.

"Little Monsters" descritto come un film di mostri che ibrida live-action e CGI e avrà un approccio multigenerazionale ai classici mostri Universal, si baserà su input artistici e character design del concept artist Mark “Crash” McCreery ha nel curriculum titoli come Predator 2, Edward mani di forbice, Terminator 2, Jurassic Park, Batman - Il ritorno, Ghost Rider, Pirati dei Caraibi e più recentemente i reboot Kong: Skull Island e La Mummia e il film Netflix Bird Box.

Cooley dopo un lungo periodo trascorso alla Pixar come animatore (Gli Incredibili), sceneggiatore (Inside Out) e doppiatore (Buzz a sorpresa) ha debuttato alla regia con Toy Story 4 ed è attualmente il regista designato al nuovo lungometraggio d'animazione dei Transformers.

"Little Monsters" farà parte del rinnovato "Dark Universe" che ha debuttato con l'acclamato remake L'uomo invisibile di Leigh Wannell che dirigerà anche il sequel oltre al Wolfman con Ryan Gosling. Altri progetti in essere includono il Dark Army di Paul Feig, uno spin-off di Dracula ispirato a Renfield diretto da Dexter Fletcher, un nuovo Frankenstein prodotto da James Wan, La donna invisibile di Elizabeth Banks, la commedia-horror Monster Mash basata sull'omonima hit degli anni sessanta, La moglie di Frankenstein scritto da David Koepp e il nuovo Dracula di Karyn Kusama.