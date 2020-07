Tesla: trailer del biopic con Ethan Hawke

Di Pietro Ferraro martedì 14 luglio 2020

Vita e scoperte dell'inventore Nikola Tesla in un film biografico su "l'uomo che inventò il ventesimo secolo".

Disponibile un primo trailer di Tesla, un nuovo film biografico presentato in anteprima al Sundance Film Festival all'inizio di quest'anno e rilasciato per celebrare il 164° compleanno di Nikola Tesla. Il film interpretato da Ethan Hawke reinventa il film biografico con una rivisitazione della vita reale dell'inventore, fisico e ingegnere elettrico e dei suoi esperimenti dell'epoca.

La trama ufficiale:





Brillante e visionario Nikola Tesla (Ethan Hawke) combatte una battaglia in salita per portare a compimento il suo rivoluzionario sistema elettrico, quindi affronta sfide più spinose con il suo nuovo sistema per l'energia senza fili in tutto il mondo. Il film traccia le interazioni inquiete di Tesla con il suo collega inventore Thomas Edison (Kyle MacLachlan) e il suo patrono George Westinghouse (Jim Gaffigan). Un altro thread ripercorre il corteggiamento laterale di Tesla del titano finanziario J.P.Morgan (Donnie Keshawarz), la cui figlia Anne (Eve Hewson) ha un interesse più che casuale per l'inventore. Anne analizza e presenta la storia mentre si svolge, offrendo una voce decisamente moderna a questo dramma del periodo scientifico che, come il suo soggetto, sfida la convenzione.

Il cast del film include anche Hannah Gross, Ebon Moss-Bachrach, Lois Smith, Josh Hamilton, Lucy Walters, James Urbaniak, Ian Lithgow, Donnie Keshawarz, Rebecca Dayan, John Palladino e Janelle Feigley.

Nikola Tesla è stato già interpretato nel 1980 dall'attore Petar Božović nel film biografico Il segreto di Nikola Tesla con Orson Welles nei panni del potente finanziere J.P. Morgan; nel 2006 da David Bowie in The Prestige di Christopher Nolan e più recentemente da Nicholas Hoult in Edison - L'uomo che illuminò il mondo, un film biografico sulla "guerra delle correnti" con Benedict Cumberbatch nel ruolo di Thomas Edison e Michael Shannon in quelli di George Westinghouse.

"Tesla" è diretto dal regista americano Michael Almereyda che torna a collaborare con Ethan Hawke dopo il thriller Hamlet 2000 e il dramma Cymbeline. Altri crediti di Almereyda includono il dramma biografico Experimenter, il mistery Marjorie Prime e il documentario Escapes.

"Tesla" debutterà in alcuni cinema statunitensi e in VOD a partire dal 21 agosto.

Fonte: Collider