Random Acts of Violence: trailer senza censure del thriller-horror di Jay Baruchel

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 luglio 2020

Una commedia slasher-horror per la seconda regia dell'attore canadese Jay Baruchel.

Shudder ha pubblicato un trailer "red band" del thriller-horror Random Acts of Violence, seconda regia per l'attore canadese Jay Baruchel. Il film segue un creatore di fumetti che inizia a notare che un vero assassino sta usando il suo fumetto "Slasherman" come ispirazione per omicidi reali.

La trama ufficiale:





Il creatore di fumetti Todd Walkley (Jesse Williams), sua moglie Kathy (Jordana Brewster), l'assistente Aurora (Niamh Wilson) e il migliore amico e proprietario della Hard Caliber Comics Ezra (Jay Baruchel), intraprendono un viaggio da Toronto al Comic-Con di New York e iniziano a succedere cose brutte: le persone iniziano ad essere uccise. Diventa presto chiaro che un fan impazzito sta usando il fumetto di "Slasherman" di Todd come ispirazione per gli omicidi e mentre i corpi si accumulano, e gli amici e la famiglia di Todd diventano loro stessi vittime, Todd sarà costretto ad assumersi la responsabilità artistica del massacro in atto.

Il cast include Jesse Williams, Jordana Brewster, Jay Baruchel, Niamh Wilson, Simon Northwood, Victoria Snow, Eric Osborne e Nia Roam. Il film include anche un cameo di Wade Macneil (chitarrista della band Alexisonfire e amico di Jay Baruchel) al suo debutto come attore.

Jay Baruchel dirige da una sua sceneggiatura scritta con Jesse Chabot, adattata da un fumetto di Justin Gray e Jimmy Palmiotti. Baruchel e Chabot hanno già collaborato in precedenza per il sequel Goon: Last of the Enforcers, esordio alla regia di Baruchel.

"Random Acts of Violence" debutterà sul canale streaming Shudder il 31 luglio in Canada e il 20 agosto negli Stati Uniti.

Fonte: Collider