Thor Ragnarok: nuova action figure "Hot Toys" del cameo di Stan Lee

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 luglio 2020

La leggenda Marvel Stan Lee ha fruito di una nuova action-doll ispirata al suo cameo nel terzo film di Thor.

Hot Toys ha annunciato con un set di fantastiche immagini ufficiali la nuova action figure realizzata in esclusiva per il Toy Fair 2020 del cameo di Stan Lee in Thor: Ragnarok.

La nuova action figure di Stan Lee ritrae la leggenda Marvel sul pianeta Sakaar dove interpreta un barbiere intergalattico al "Concorso dei campioni" del Gran Maestro. A Stan Lee che segna il suo 30° cameo in un film Marvel viene dato l'incarico di sfoltire la chioma di Thor. Prima di radere quasi a zero i capelli al "Dio del Tuono", Stan Lee avverte il supereroe e divinità asgardiana di stare fermo poiché le sue mani tremanti e il vorticoso apparato per il taglio di capelli non sono un buon mix e qualcuno potrebbe farsi male.

L'action figure di Stan Lee in "Thor: Ragnarok" è realizzata in scala 1/6 e presenta accessori da taglio intercambiabili, un ricco set di mani per varie prese e pose, accessori in finta pelle per il costume in tessuto e come accessorio speciale una lunga ciocca di capelli di tessuto reale di "un altro cliente felice" ricreata in un accessorio da collezione a grandezza naturale.

"Thor: Ragnarok" ha rappresentato una svolta audace rispetto al look cupo del precedente "Dark World", il regista Taika Waititi confeziona una spassosa avventura spaziale strizzando l'occhio ai Guardiani della Galassia. Thor tornerà per un quarto film intitolato Thor: Love and Thunder, ancora diretto da Waititi e con il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster e di una incarnazione al femminile di Thor, come visto nei fumetti. Tessa Thompson riprenderà il suo ruolo di Valchiria che, dopo essere stata dichiarata Regina di Nuova Asgard, inizierà a cercare la sua regina diventando ufficialmente il primo personaggio LGBTQ dell'UCM. Inoltre Vin Diesel, che ha doppiato Groot nei film dell'UCM, ha dichiarato che i Guardiani della Galassia saranno nel quarto film di Thor attualmente previsto in uscita per l'11 febbraio 2022.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Fonte: Hot Toys