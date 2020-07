Disney e Marvel si fondono in meravigliose fan art ispirate all'UCM

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 luglio 2020

Un artista francese ha fuso personaggi dei film Disney con supereroi dell'Universo Cinematografico Marvel e il risultato è strepitoso.

La fusione tra Marvel & Disney ha stimolato la fantasia di un'artista francese di nome Samuel Cheve che ha pensato bene di reimmaginare alcuni amati personaggi Disney rivisitandoli in chiave Marvel, a partire da una strepitosa Elsa di Frozen che diventa: Wanda Maximoff / Scarlett Witch, l'amata super-spia Natasha Romanoff / Vedova Nera, la malvagia Hela di Thor: Ragnarok, la supereroina Captain Marvel e la prode Rey della saga di Star Wars.

Queste intriganti illustrazioni sono state condivise da Cheve su Instagram e oltre alla Anna / Scarlett Witch includono anche il Flynn di Rapunzel che diventa sia Tony Stark / Iron Man che il letale Soldato d'Inverno; l'altra sorella di Frozen, la vivace Anna diventa un'adorabile MJ dei nuovi film di Spider-Man e anche la prode Gamora dei Guardiani della Galassia; vediamo Ralph spaccatutto indossare giacca e cravatta e calarsi nei panni di Happy, assistente di Tony Stark, mentre il prode Kristoff di Frozen veste i panni di due diverse versioni di Steve Rogers / Captain America, del "guardiano" Peter Quill aka Star-Lord e dell'ambiguo e cinico Loki, fratellastro di Thor.

A seguire vi lasciamo scoprire l'intera collezione di Cheve che include in coda anche l'outsider Shank di Ralph Spacca Internet nei panni della supereroin DC Wonder Woman nell'armatura "Golden Eagle", ricordiamo che l'asso del volante Shank in lingua originale è doppiata da Gal Gadot.





























Fonte: Screenrant