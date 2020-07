Armageddon Time, James Gray si è ispirato a Fellini e Truffaut

Di Antonio M. Abate mercoledì 15 luglio 2020

James Gray torna a girare un film a dimensioni ridotte, più intime, dopo Civiltà perduta e Ad Astra

Sapete come funziona a certi livelli: l'urgenza atavica di collocare un prodotto, a prescindere da qualunque altra valutazione, porta sempre a quel giochino d'incroci e ispirazioni, il classico «un po' di quello ma con una spruzzata di quell'altro». Poteva James Gray esimersi in relazione al suo prossimo film?

La risposta evidentemente è no; no che non poteva fare a meno di menzionare dei film da cui si è lasciato influenzare. Partiamo dal titolo: Armageddon Time. Malgrado il riferimento lasci intendere una storia su larga scala, in realtà si tratta di una vicenda profondamente intima, un netto ridimensionamento rispetto al suo ultimo lavoro, ossia Ad Astra.

Gray lo descrive come una sorta di memoir scritto dal sé stesso dodicenne nell'autunno del 1980, quando dovette separarsi dal suo miglior amico per via del passaggio dalla scuola pubblica a quella privata.

Le caselle spuntate a priori non sono poche. Sì perché da un lato Gray descrive questa storia, che intende raccontare nella maniera più calorosa possibile, come una love story col suo amico, che si dà il caso fosse nero; dunque «l'idea di fare un film su come le differenze di classe e il razzismo ci dividono».

Ma non è tutto. La scuola in questione era la Kew-Forest School, nel Queens... e chi era uno dei membri del board? Fred Trump, padre dell'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America. E sì, sebbene in maniera tangenziale, ci sarà modo d'inserire pure la famiglia Trump, posto che, ci tiene a precisare Gray, Armageddon Time resta un film molto personale.

A questo punto vi chiederete quali sono i film a cui il regista si è ispirato. Ebbene, si tratta di Amarcord di Federico Fellini e I 400 colpi di François Truffaut. Se non altro, l'approccio è ciò che Gray trova più congeniale a ciò che vorrebbe fare, per quello che di fatto è un ritorno ai toni di Two Lovers (2008). Le riprese, se tutto va come deve, potrebbero avere inizio già nei primi mesi del 2021, con un cast composto da Robert De Niro, Cate Blanchett, Donald Sutherland, Oscar Isaac ed Anne Hathaway.

via | TFS