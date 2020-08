Immortal: trailer dell'antologia horror thriller con Tony Todd e Dylan Baker

Di Pietro Ferraro martedì 18 agosto 2020

Quattro registi per quattro storie legate a morte e istinto di sopravvivenza.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

L'icona horror Tony Todd e il veterano Dylan Baker nel cast di Immortal , una nuova antologia horror-thriller in quattro parti di cui andiamo a proporvi un trailer e una locandina ufficiale.

La trama ufficiale:

Gettati in faccia alla morte solo per emergere incolumi, i personaggi di Immortal sono lasciati a fissare l'eternità in faccia con incertezza e paura come non avrebbero mai immaginato. Il film segue Chelsea, una star del liceo che parla di cattiva condotta sessuale con il suo allenatore solo per scoprire che la sua confessione potrebbe essere troppo tardiva; Gary e Vanessa, una giovane coppia sposata in attesa che progetta una soluzione morbosa ai loro problemi finanziari; Ted, un uomo pieno di dolore che accetta di sopprimere la moglie Mary, malata di cancro, e Warren, un giovane con poca direzione nella vita che è costretto a scoprire i suoi nuovi doni dopo un tragico incidente.

Il cast oltre a Tony Todd e Dylan Baker include anche Robin Bartlett, Samm Levine, Vanessa Lengies, Agnes Bruckner, Mario Van Peebles, Lindsay Mushett e Jason Stuart.

I quattro episodi di "Immortal" sono diretti dagli esordiente Tom Colley e Danny Isaacs, Jon Dabach (I'd Like to Be Alone Now) e Rob Margolies (Weight). Il film è prodotto Dabach e Margolies che hanno curato anche le sceneggiature.

"Immortal" debutterà negli Stati Uniti direttamente in VOD il 1° settembre.

Fonte: Bloody Disgusting