Box Office Usa: l'horror Relic mantiene la vetta

Di Pietro Ferraro lunedì 20 luglio 2020

Relic tiene botta e resta in vetta al podio degli incassi statunitensi.

Il box office statunitense di questo weekend vede la vetta intonsa con l'acclamato horror indipendente Relic che mantiene saldamente la guida e aggiunge 302,672$ al suo totale che tocca quota 648,068$.

Per quanto riguarda il resto della classifica, segnaliamo il debutto direttamente in seconda posizione di Archive ($79,869), un dramma fantascientifico con I.A. che scalza il thriller Followed che slitta al quarto posto ($43,801). Slittano anche l'horror The Wretched dal terzo al quinto posto ($23,245), il thriller Becky con un cattivissimo e inedito Kevin James perde tre posti e scivola dal quarto al settimo posto ($15,127). Da segnalare inoltre debutto in nona posizione del dramma Bump Kowalski and the Ten Commandments ($1,440) che racconta il tentativo di riscatto di un mago del flipper in rovina.

La prossima settimana escono nei cinema americani The Big Ugly, un dramma con Ron Perlman e Malcolm McDowell, la commedia Tijuana Jackson: Purpose Over Prison con Romany Malco e Regina Hall e il thriller-horror The Rental con Dan Stevens e Alison Brie.

1. Relic.....$302,672$ (Parziale) / $648,068 (Totale)

2. Archive.....$79,869 (P) / $79,869 (T)

3. The Lodge.....$58,217 (P) / $2,138,907 (T)

4. Followed.....$43,801 (P) / $486,066 (T)

5. The Wretched.....$23,245 (P) / $1,721,813 (T)

6. Miss Juneteenth.....$15,881 /(P) / $92,349 (T)

7. Becky.....$15,127 (P) / $927,185 (T)

8. The Truth.....$2,496 (P) / $5,273 (T)

9. Bump Kowalski and the Ten Commandments.....$1,440 (P) / $1,440 (T)

Fonte: BoxOfficeMojo