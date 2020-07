Wishbone: in sviluppo un film live-action basato sulla serie tv "Il cane dei sogni"

Di Pietro Ferraro giovedì 16 luglio 2020

Il cagnolino parlante Wishbone dell'omonima serie tv arriverà sul grande schermo in un adattamento live-action di Universal e Mattel.

Wishbone il cane dei sogni, serie tv degli anni novanta con protagonista un cagnolino parlante, approderà per la prima volta sul grande schermo in un adattamento live-action grazie ad una partnership siglata tra Universal Studios e Mattel Films.

Il sito Variety riferisce che il film sarà prodotto da Peter Farrelly, regista del film vincitore del premio Oscar The Green Book, e che Mattel Films promette che il nuovo film sarà una commedia adatta a tutta la famiglia.

La serie tv originale creata da Rick Duffield è andata in onda dal 1995 al 1997. Il personaggio principale della serie era un Jack Russell Terrier di nome Wishbone che vive con il suo proprietario Joe Talbot nella città immaginaria di Oakdale, in Texas. Joe ha l'abitudine di sognare ad occhi aperti e di immaginarsi il personaggio principale delle storie di grandi classici della letteratura (Grandi speranze, Romeo & Giulietta, L'isola del tesoro). Solo gli spettatori e i personaggi nei suoi sogni ad occhi aperti possono sentire Wishbone parlare. I personaggi dei suoi sogni ad occhi aperti vedono Wishbone come uno dei molti personaggi famosi che sta attualmente interpretando e non come un cane. La serie ha vinto quattro Daytime Emmy, un premio Peabody e l'elogio della Television Critics Association. La serie ha anche fruito di un film per la tv andato in oda nel 1998, ispirato oltre cinquanta libri e le repliche degli episodi sono andate in onda fino a settembre 2009.

Per quanto riguarda la Mattel Films, la divisione del colosso Mattel ha annunciato lo sviluppo di una nuova serie di He-Man per Netflix e sta collaborando con Warner Bros. per produrre un film live-action ispirato alle macchinine Hot Wheels e con Blumhouse per produrre un film horror incentrato sul giocattolo Magic 8 Ball.

