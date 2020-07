Fletch: Jon Hamm per il reboot delle commedie anni ottanta con Chevy Chase

Di Pietro Ferraro giovedì 16 luglio 2020

Le due commedie anni ottanta interpretate da Chevy Chase nei panni del giornalista Irwin "Fletch" Fletcher fruiranno di un reboot ambientato ai giorni nostri.

Jon Hamm (Mad Men) è stato scelto come protagonista di un reboot del franchise comedy anni ottanta Fletch con Chevy Chase a sua volta basato sul personaggio di Irwin Fletcher creato dello scrittore americano di gialli Gregory McDonald.

Il film originale Fletch - Un colpo da prima pagina del 1985 segue le vicende di Irwin "Fletch" Fletcher, giornalista d'assalto di Los Angeles che pubblica scoop dietro lo pseudonimo Jane Doe. L'ultima indagine di Fletch lo vede travestito da barbone vivere in spiaggia per infiltrarsi nel mondo dello spaccio di droga. Fletch in cerca di prove incappa nel miliardario Alan Stanwyk malato di cancro che chiede a Fletch, in cambio di 50.000$, di ucciderlo affinché sua moglie ottenga i soldi dell'assicurazione. Fletch fiuta subito che c'è qualcosa di losco e inizia a indagare imbattendosi in alcuni collegamenti tra il miliardario che in realtà è sano come un pesce e i narcotrafficanti che controllano lo spaccio sulla spiagge di Los Angeles. Il film diretto da Michael Ritchie (Che botte se incontri gli orsi) si rivelò un successo incassando 59 milioni di dollari e generando un sequel, Fletch, cronista d'assalto (Fletch Lives) uscito nel 1989 che ha visto di nuovo a bordo Michael Ritchie e Chevy Chase.

Il sito Variety riporta che Hamm rimpiazzerà Chase nei panni di Fletch nel nuovo film che sarà un adattamento del romanzo sequel "Confessa, Fletch" del 1976, ma ambientato ai giorni nostri. Alla regia è stato reclutato il Greg Mottola di Suxbad e Paul che torna a collaborare con Hamm dopo averlo diretto

in Le spie della porta accanto. Mottola dirige da una sceneggiatura di Zev Borow al suo primo lavoro cinematografico dopo aver scritto episodi per le serie tv Chuck, Human Target, Forever e Lethal Weapon.

Secondo quanto riferito, la storia del nuovo film vede il Fletch di Hamm, principale sospettato in un caso di omicidio, iniziare un corsa contro il tempo per dimostrare la propria innocenza e nel frattempo provare anche a recuperare collezione d'arte rubata alla sua fidanzata. Hamm è anche produttore del progetto insieme a Connie Tavel, con David List a bordo come produttore esecutivo.

Hamm è recentemente apparso nel Richard Jewell di Clint Eastwood e lo vedremo nel sequel Top Gun: Maverick, nel dramma romantico Wild Mountain Thyme al fianco di Emily Blunt e nel film fantascientifico Alpha Gang che racconta di un gruppo di alieni spediti in missione sulla Terra per conquistare il pianeta.